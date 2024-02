Dans le cadre de la publication de ses résultats du dernier trimestre 2023, Spotify annonce avoir dépassé les 600 millions d'utilisateurs actifs par mois. Pour la plateforme de streaming audio, c'est un total de 602 millions, avec une progression de 23 % sur un an (+113 millions).

Le nombre d'abonnés payants atteint 236 millions. C'est ainsi une hausse de 15 % sur un an, soit une progression de 31 millions d'abonnés Premium sur un an. Sachant que les abonnés payants représentent plus de 85 % des revenus de Spotify.

Malgré ces chiffres impressionnants et un chiffre d'affaires trimestriel de 3,7 milliards d'euros (+16 % sur un an), le groupe suédois ne parvient pas à signer un quatrième trimestre bénéficiaire comme cela avait été le cas lors du trimestre précédent. La perte nette est de 70 millions d'euros.

Dans le contexte de licenciements

Sur l'ensemble de l'année 2023, Spotify a réalisé un chiffre d'affaires de 13,2 milliards d'euros (+13 % sur un an). La perte nette annuelle se creuse de 24 % à 532 millions d'euros. En décembre dernier, Spotify avait annoncé la suppression d'environ 17 % de ses effectifs, soit plus de 1 500 personnes.

" Malgré nos efforts de réduction des coûts au cours de l'année écoulée, notre structure de coûts est encore trop importante par rapport à ce qu'elle devrait être ", avait justifié Daniel Ek, le patron et fondateur de Spotify.

Le leader mondial du streaming de musique est toutefois parvenu à réduire ses pertes d'exploitation. Elles sont passées de 659 millions d'euros en 2022 à 446 millions d'euros en 2023.

Le patron de Spotify parle rentabilité

Selon Daniel Ek, l'année 2023 a été très différente pour Spotify et marque une véritable évolution dans la manière d'opérer l'entreprise. " Nous avons commencé à prouver que nous ne sommes pas seulement une entreprise qui a un produit extraordinaire. "

" Il ne fait aucun doute que nous avons dû prendre des décisions difficiles pour nous mettre sur la voie de la réalisation de notre objectif de devenir une entreprise constamment rentable. Mais en prenant ces mesures, je suis très confiant quant à la direction que nous prenons. "

Pour 2024, Daniel Ek souligne qu'une forte croissance sera alimentée par un fort développement produit. Cependant, l'accent sera davantage mis sur la monétisation et l'efficacité, afin de stimuler la rentabilité.