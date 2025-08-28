L'arlésienne la plus célèbre du jeu vidéo sort du silence avec une déclaration pour le moins audacieuse. Chris Roberts, le patron de Cloud Imperium Games, a affirmé que Squadron 42, la campagne solo tant attendue de Star Citizen, visait à être un événement comparable à la sortie de Grand Theft Auto VI. Avec un budget qui dépasse le milliard de dollars canadiens et une sortie calée sur 2026, le choc des titans semble inévitable, du moins dans les intentions.

D'où vient cette ambition démesurée ?

Cette confiance inébranlable puise sa source dans un trésor de guerre sans précédent : plus d’un milliard de dollars canadiens récoltés grâce au financement participatif. Dans une interview accordée à La Presse, le créateur du projet, Chris Roberts, a mis les pieds dans le plat : "À part GTA 6, c’est probablement le jeu AAA au budget le plus important".

Cette indépendance financière totale, unique dans l'industrie, permet au studio d'échapper à la pression des éditeurs. "On n’a pas à rationaliser, à supprimer des postes et à changer notre modèle d’affaires", explique-t-il, affirmant que les joueurs qui financent le projet "s’attendent au meilleur jeu, point."

Un casting hollywoodien peut-il suffire à créer l'événement ?

Pour donner vie à cette ambition, le studio a dégainé un casting hollywoodien cinq étoiles. La promesse d'une narration digne d'un blockbuster, décrite comme un mélange de "Top Gun et Star Wars", repose sur les épaules d'acteurs de renom :

Gary Oldman

Mark Hamill

Gillian Anderson

Mark Strong

Si la présence de ces stars garantit une production de haut vol et une immersion cinématographique, la question reste entière : le gameplay sera-t-il à la hauteur de la mise en scène ?

Le calendrier de 2026 est-il réaliste face à GTA 6 ?

Le calendrier est l'autre point de friction. Si GTA 6 a une date de sortie officielle fixée au 26 mai 2026, celle de Squadron 42 reste floue, simplement annoncée pour "2026". Chris Roberts a lui-même admis vouloir éviter une confrontation directe, conscient de l'ouragan que représente le titre de Rockstar.

Après plus d'une décennie de développement et de reports, la méfiance de la communauté est palpable. Pour rassurer, Cloud Imperium Games a renforcé son studio de Montréal avec 150 nouveaux spécialistes pour accélérer la production. Le défi est immense : transformer une attente interminable en un événement mondial capable de ne pas être totalement éclipsé par le jeu le plus attendu de l'histoire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Squadron 42 ?

Squadron 42 est la campagne narrative solo et cinématographique de l'univers de Star Citizen, un jeu de simulation spatiale massivement multijoueur. Il est en développement depuis plus de dix ans par le studio Cloud Imperium Games.

Comment le jeu a-t-il été financé ?

Le développement de Star Citizen et de Squadron 42 est entièrement financé par le crowdfunding (financement participatif). À ce jour, le projet a récolté plus d'un milliard de dollars canadiens auprès de sa communauté de joueurs.

Quelle est la date de sortie de Star Citizen ?

Alors que Squadron 42 est espéré pour 2026, la version finale du jeu multijoueur Star Citizen, actuellement en accès anticipé, n'est pas attendue avant 2027 ou 2028 au plus tôt.