Imaginez devoir présenter une pièce d'identité, non pas pour entrer en boîte de nuit, mais pour vous connecter à une partie de GTA Online. Ce scénario, qui semblait complètement farfelu il y a quelques années, est en passe de devenir une possibilité très concrète. Sous la pression de nouvelles législations sur la sécurité en ligne, et selon les révélations d'un insider réputé, Rockstar Games s'apprêterait à durcir ses règles, une décision qui pourrait profondément changer l'expérience de jeu pour des millions de personnes.

L'Online Safety Act, un coup de pression législatif

Le principal catalyseur de ce changement est une nouvelle loi britannique, l'Online Safety Act (OSA). Entrée pleinement en vigueur, elle impose désormais aux services en ligne de mettre en place des systèmes de vérification d'âge "hautement efficaces" pour tous les contenus jugés sensibles ou réservés aux adultes. Fini la simple case à cocher "J'ai plus de 18 ans" : la loi pousse vers de véritables preuves d'identité, comme une vérification par carte bancaire ou par selfie. Le Royaume-Uni est en première ligne, mais d'autres pays européens, dont la France, l'Italie et l'Espagne, étudieraient des mesures similaires.

Une vérification d'âge bientôt exigée par Rockstar ?

C'est dans ce contexte tendu qu'intervient la rumeur lancée par Tez2 sur X, un insider très bien informé sur l'univers de Rockstar. Selon lui, le studio prévoirait de déployer un système de vérification d'âge, région par région. Cette mesure pourrait avoir des conséquences directes pour les joueurs :

Accès bloqué : L'accès complet à GTA Online pourrait être conditionné par la validation de l'âge.





Fonctionnalités restreintes : Pour les utilisateurs non vérifiés, certaines fonctionnalités pourraient être désactivées, comme le chat textuel, la messagerie du téléphone en jeu ou l'application photo Snapmatic.

Une communauté de joueurs divisée et inquiète

Cette perspective est loin de faire l'unanimité. Si de nombreux parents seront sans doute rassurés de voir un contrôle plus strict sur un jeu classé 18+, une grande partie de la communauté des joueurs exprime sa frustration. Sur les forums, le débat fait rage entre ceux qui estiment que la responsabilité d'interdire un jeu à un mineur incombe aux parents et non à l'éditeur, et ceux qui s'inquiètent pour la confidentialité de leurs données personnelles s'ils doivent fournir une pièce d'identité. La crainte est que des millions de joueurs, mineurs ou simplement soucieux de leur vie privée, se retrouvent exclus.

Quel avenir pour GTA 6 et le jeu en ligne ?

Pour l'instant, Rockstar Games n'a fait aucune annonce officielle. Toutefois, la pression législative et le fait que d'autres géants du jeu comme Epic Games ou Roblox aient déjà mis en place des systèmes similaires rendent la rumeur très crédible. Cette mesure, si elle est appliquée, serait très probablement étendue au très attendu GTA 6 et à son mode en ligne. Nous pourrions assister à une transformation majeure du jeu en ligne, passant d'un espace de liberté quasi anonyme à un environnement où l'identité de chaque joueur est vérifiée.