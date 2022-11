Le rachat des studios occidentaux de Square-Enix par Embracer Group il y a quelques mois continue d'entrainer diverses restructurations. Le groupe a ainsi mis la main sur Crystal Dynamics et Eidos Montréal, ainsi que Square Enix Montréal.

Parmi ces studios, le dernier a dans son portefeuille quelques titres mobiles dont l'avenir était laissé en suspens lorsque Embracer annonçait fermer le studio pour rediriger les effectifs au sein d'Eidos Montréal.

Des jeux payant, mais inaccessibles

Finalement, il n'y aura plus de suivi des jeux en question, qui seront tout simplement retirés des plateformes Android et iOS à compter du 1er décembre.

Sont ainsi concernés Deus Ex GO, Hitman Sniper : The Shadows, Arena Battle Champions et Space Invaders : Hiddent Heroes.

Pire encore, les jeux seront totalement désactivés à compter du 4 janvier 2023.

C'est une mauvaise nouvelle à bien des sens, puisque certains de ses jeux étaient proposés à titre payant, ou intégraient des microtransactions... Embracer n'a par ailleurs prévu aucun remboursement auprès des joueurs.

À compter du 4 janvier, il ne sera tout simplement plus possible de jouer à ces titres, même s'ils sont déjà présents sur votre smartphone.

Une pratique plutôt contestable qui rappelle que le dématérialisé n'a pas que des avantages et que les éditeurs ou développeurs peuvent se permettre de récupérer leurs titres sans aucune obligation auprès des joueurs.