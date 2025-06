Voici tout d'abord le Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe M.2 - 2 To.

Il est capable d’atteindre jusqu’à 14 500 Mo/s en lecture séquentielle et 12 700 Mo/s en écriture, avec des performances aléatoires allant jusqu’à 1,55 million d’IOPS en lecture et 1,8 million en écriture.

Conçu pour offrir une expérience de jeu et de création de contenu de haut niveau, il permet un chargement jusqu’à 15 % plus rapide des jeux AAA par rapport aux SSD Gen4 grâce à Microsoft DirectStorage. Les textures se chargent plus vite, les temps d’attente sont réduits et les applications gourmandes, comme le montage UHD ou 8K+, tournent plus fluidement avec une sollicitation processeur réduite.

Le SSD intègre de la mémoire NAND Micron TLC à 232 couches, et est compatible avec les processeurs Intel Core de 13ème et 14ème génération ainsi que les AMD Ryzen 7000. Il reste rétrocompatible avec les plateformes PCIe 4.0 pour une flexibilité maximale selon votre configuration.

Le SSD Crucial T705 PCIe Gen5 NVMe M.2 (2 To) est en promotion à 209,95 € au lieu de 265 €, soit une remise de 21 % sur Amazon.





Les modèles suivants sont également en réduction sur Amazon en ce moment :

Et ne manquez pas non plus notre top 3 des promos du jour avec scanner 3D Creality CR-Scan Ferret Pro, clavier gaming Corsair K70 Pro Mini et barre de son Samsung HW-S60B ainsi que notre sélection des meilleures ventes flash Amazon de la semaine !