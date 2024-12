Voici tout d'abord une petite présentation du SSD Corsair MP700 Pro 2 To.

Grâce à la synergie entre PCIe Gen5 x4 et l’interface NVMe 2.0, profitez de vitesses de lecture séquentielle atteignant 12 400 Mo/s et d’écriture jusqu’à 11 800 Mo/s pour des transferts, des démarrages, des jeux et une gestion de fichiers volumineux ultra-rapides.

Optimisé pour les plateformes de dernière génération comme Intel Z790 et AMD X670, le SSD prend en charge l’architecture PCIe 5.0 pour une intégration aisée.

La 3D TLC NAND haute densité offre un équilibre parfait entre performances et durabilité, garantissant des années de fonctionnement optimal. La 3D TLC NAND est une technologie de mémoire flash qui empile les cellules verticalement pour offrir une capacité élevée, des performances optimisées et une durabilité accrue.

Le SSD vous permet également d'améliorer vos sessions de jeu grâce à une communication directe avec votre carte graphique sur les titres compatibles (requiert une carte graphique DirectX12 prenant en charge Shader Model 6.0).

Retrouvez le SSD Corsair MP700 Pro 2 To en promotion à 284,99 € sur Amazon au lieu de 314,99 € (prix de référence).





Et voici quelques autres modèles de SSD 2 To en réduction en ce moment :

