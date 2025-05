On commence avec une petite présentation du MSI SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 2 To.

Il prend en charge l’interface PCIe Gen4x4 ainsi que la norme NVMe 1.4, garantissant une compatibilité optimale avec les systèmes les plus récents.

Le SSD offre une lecture séquentielle pouvant atteindre jusqu’à 7 000 Mo/s et une écriture séquentielle allant jusqu’à 6 800 Mo/s, pour un transfert de données ultra-rapide et une réactivité exceptionnelle. Conçu pour durer, il supporte jusqu’à 1400 téraoctets écrits (TBW), assurant une fiabilité à long terme même en cas d’utilisation intensive.

Retrouvez le MSI SPATIUM M480 Pro PCIe 4.0 NVMe M.2 2 To à 151,43 € au lieu de 159,90 € en ce moment sur Amazon.





Les modèles 2 To suivants sont également à prix réduit :

Et n'oubliez pas non plus d'aller voir notre top 3 des promos du jour avec tablette OnePlus Pad 2 256 Go, smartphone realme 12+ 256 Go et montre connectée Garmin Forerunner 255 Music ou encore notre top 10 des remises Ubaldi du moment (TV QLED, barre de son, casque Bluetooth...) !