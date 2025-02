Voici en premier une petite présentation du Redmi Note 14 Pro 12 + 512 Go.

Son écran AMOLED 6,67 pouces Eye Care 120Hz assure un affichage fluide et confortable, protégé par le robuste Corning Gorilla Glass Victus 2.

Le système de caméra IA de 200 MP capture des images ultra-détaillées, optimisées par une stabilisation optique et un zoom sans perte pour des clichés d'une clarté inégalée, même de nuit.

Propulsé par le puissant Helio G100-Ultra et alimenté par une batterie longue durée de 5 500 mAh avec charge turbo 45 W, le smartphone garantit fluidité et autonomie. Résistant à l’eau et à la poussière (IP64), il est conçu pour durer, avec un cadre en aluminium composite renforcé.

Grâce aux fonctionnalités d’IA avancées, profitez d’outils créatifs comme AI Erase Pro et AI Image Expansion, ainsi que de l’assistant intelligent Gemini de Google.

Le Redmi Note 14 Pro modèle 12 + 512 Go en noir est proposé à 227,95 € sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.

Pour rappel, son prix officiel s'élève à 403 €.



Distributeur d'eau chaude Xiaomi Smart Electric Hot Water Dispenser 5L à 49,99 € soit -28% + coupon de -5 € pour les nouveaux clients (1600W, eau saine avec l'ébullition prolongée, éclairage intégré, plusieurs températures, compatible Xiaomi Home)

