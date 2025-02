Voici en premier le mini PC NiPoGi E3B.

Il embarque le Ryzen 7 5875U, un processeur puissant avec 8 cœurs et 16 threads, cadencé à 1,9 GHz avec une fréquence turbo atteignant 4,5 GHz. Construit sur l’architecture Zen 3 en 7 nm, il garantit un multitâche fluide et une exécution efficace des applications gourmandes en ressources.

Grâce à sa puce graphique Radeon RX Vega 8, le E3B assure une meilleure gestion des rendus graphiques et une expérience visuelle optimisée. Idéal pour l’édition vidéo, la création graphique et le jeu léger, il garantit des images fluides et une qualité de rendu supérieure.

Il est doté de 16+16 Go de RAM en double canal (3200 MHz) extensible jusqu'à 32+32 Go, et d’un SSD de 1 To (extensible jusqu’à 2 To).

Le mini PC prend en charge trois affichages simultanés via HDMI, DP et USB-C, offrant une résolution 4K UHD. Il dispose également d’une interface USB-C à 5 Gbps, de quatre ports USB 3.2, et de diverses options de connectivité.

Équipé de WiFi 6, Ethernet Gigabit et Bluetooth 5.2, le E3B garantit une connexion stable, rapide et fiable. Il prend également en charge des fonctionnalités avancées comme Auto Power On, PXE Boot, WOL et RTC.

Windows 11 Pro est préinstallé.

Vous pouvez obtenir le mini PC NiPoGi E3B modèle Ryzen 7 5875U à 419 € grâce au coupon à cocher sur Amazon.



On enchaîne avec les écouteurs Bluetooth Redmi Buds 5.

Ils offrent une réduction active du bruit jusqu’à 46 dB, idéale pour s’isoler des bruits environnants tout en bénéficiant de trois modes transparents pour rester attentif à son environnement.

Leur pilote dynamique de 12,4 mm avec diaphragme en titane garantit un son riche et détaillé, avec des basses profondes et des aigus cristallins.

Avec une autonomie pouvant atteindre 10 heures en une seule charge et jusqu’à 40 heures avec l’étui, les écouteurs assurent une écoute prolongée sans interruption, et la charge rapide permet de profiter de 2 heures d’écoute en seulement 5 minutes.

Grâce à un système avancé de réduction du bruit par IA et à deux microphones, les appels restent clairs, même en extérieur ou en présence de vent. La connexion simultanée à deux appareils et le Bluetooth 5.3 garantissent un appairage rapide et une connexion fluide, tandis que la compatibilité avec Google Fast Pair permet une synchronisation instantanée avec les appareils Android.

Personnalisables via l’application Xiaomi Earbuds, les Redmi Buds 5 offrent un contrôle total sur la réduction du bruit et les commandes tactiles.

Retrouvez les Redmi Buds 5 en blanc, noir ou violet à 29,99 € au lieu de 49,99 € en ce moment sur le site officiel Xiaomi.

Les nouveaux clients bénéficient également d'une réduction supplémentaire de 5 € grâce au coupon.



Enfin, on termine ce top 3 avec la TV 4K QLED Xiaomi A Pro 43 2025.

Son écran à points quantiques affiche une palette de couleurs éclatantes et précises, couvrant une large gamme de nuances pour une immersion totale. La fluidité est assurée par la technologie MEMC, qui améliore les scènes en mouvement rapide pour un rendu net et fluide, idéal pour les films d’action et les événements sportifs.

Côté son, le téléviseur est équipé de deux haut-parleurs de 8 W et des technologies Dolby Audio, DTS-X et DTS Virtual:X, qui créent un son immersif et tridimensionnel.

Grâce à Google TV, accédez facilement à tous vos contenus en streaming, organisés selon vos préférences, et découvrez de nouvelles recommandations. L’Assistant Google intégré permet de contrôler le téléviseur à la voix, rechercher des films, lancer des applications et gérer les appareils connectés.

Sa télécommande Bluetooth 360° assure un contrôle intuitif, tandis que Chromecast built-in et Miracast permettent de diffuser aisément du contenu depuis un smartphone ou une tablette.

Son processeur quadricœur A55 et son GPU Mali G52, accompagnés de 2 Go de RAM et 8 Go de stockage, garantissent une navigation fluide et une exécution rapide des applications.

La TV offre également une connectivité complète, incluant le WiFi 2,4 GHz/5 GHz, le Bluetooth 5.0 et plusieurs ports.

Vous pouvez obtenir la TV QLED Xiaomi A Pro 43 2025 à 272,99 € grâce au code DARTY20 sur Rakuten avec la livraison offerte.



À découvrir également sur GNT :