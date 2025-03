On commence avec le haut-parleur HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker Pro.

Il intègre un haut-parleur à large bande de 20W, un tweeter de 10W, ainsi que deux radiateurs passifs symétriques qui offrent des basses profondes et une pression sonore pouvant atteindre 79 dBA à 2 mètres.

Le microphone intégré, équipé d’un algorithme de réduction du bruit DSP, permet des conversations claires, même en extérieur. L’activation rapide de l’assistant vocal se fait en un simple clic, et grâce à l’application HONOR AI Space et à la connexion rapide via fenêtre pop-up, la gestion des fonctionnalités devient encore plus intuitive et simplifiée.

Le haut-parleur assure une autonomie de 12 heures, bénéficie d’une résistance à la poussière et à l’eau certifiée IP67 et intègre également un éclairage circulaire RGB.

Retrouvez le HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker Pro en noir à 48,80 € au lieu de 149,90 € grâce au code ASPHC sur le site officiel de la marque, avec livraison gratuite sous 2 jours ouvrés.





Voici encore quelques remises intéressantes à découvrir :

