Le "disque dur" est un élément clé des PC portables ou des PC de bureau. Choisir un espace de stockage n'est pas forcément compliqué quand vous avez toutes les clés en main pour bien le sélectionner.

Il existe deux grandes familles de disques : le HDD et le SSD. LE HDD est le plus couramment utilisé notamment pour les PC fixes. Il offre une grosse capacité de stockage à prix réduit, il utilise des disques mécaniques. Quant au SSD, il utilise la mémoire flash pour stocker des informations. Sa durée de vie est bien supérieure au HDD et offre une vitesse de lecture plus importante. Par contre, le prix est plus élevé. Nous avons sélectionné pour vous une série de "disques" en promotion.

Voici notre sélection de solutions de stockage :

HDD interne

HDD externe

SSD interne

SSD externe

MicroSD / carte SD

