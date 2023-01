Plus la peine d'essayer de se connecter à son compte Stadia : la plateforme de Cloud Gaming de Google est fermée de façon définitive.

Google avait annoncé depuis plusieurs mois la fin de son service et entammé un long processus de remboursement des joueurs ayant acheté des titres sur la plateforme et ne pouvant pas les transférer vers d'autres marchés applicatifs. La plateforme se rendait également gratuite en accès libre directement depuis un navigateur avant de fermer définitivement ses portes ce 18 janvier.

Un lancement chaotique et un suivi bancal

Il faut dire que le lancement de Stadia n'aura pas été idéal : la plateforme a accumulé les retards, l'accès initial était complexe avec un système de précommandes, le tout saupoudré de nombreux bugs.

La compatibilité des titres restait limitée et quand bien même, les joueurs devaient disposer d'une connexion à Internet de qualité et en très haut débit pour profiter convenablement du service. En bref, le service est sans doute arrivé un peu trop tôt, mais il aura eu le mérite de préparer le terrain pour d'autres acteurs comme Microsoft, Nvidia, ou même Shadow.

Pour remercier les joueurs, Stadia a malgré tout publié un jeu baptisé Worm Game qui a servi à tester de nombreuses fonctionnalités au sein de Stadia, bien avant 2019. Google a également lancé un outil qui permet de déverrouiller le Bluetooth de la manette Stadia dédiée au service et facturée 69€. Il devient donc désormais possible de l'utiliser normalement avec son PC, il suffit de se rendre à cette adresse pour télécharger le logiciel.

Le service de PC dans le Cloud Shadow a communiqué :

"Shadow remercie Google d’avoir mis la lumière sur ce secteur plein de promesses pour le futur de la consommation de jeux vidéo et de la tech. Effectivement, la fin de Stadia ne fait que renforcer l’engagement de Shadow pour devenir un acteur essentiel et ceci est valable pour tous les autres acteurs. La marque est persuadée que les technologies de streaming de PC ou de cloud gaming sont à leurs prémices et seront normalisées dans le futur que cela soit pour une question de consommation des ressources, d’énergie, de gain de place et de facilité d’accès à une solution 100% mobile. "