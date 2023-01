Maria Grygorovych, productrice principale de STALKER 2 a récemment accordé une interview à Wired afin de parler des avancées du titre.

Rappelons que GSC Game World avait stoppé le développement du titre au lendemain du début de la guerre en Ukraine, les équipes de développement étant installées dans le pays.

STALKER 2 : la sortie maintenue pour 2023

Il aura fallu quelques mois pour permettre aux équipes de se mettre en sécurité et de remonter un studio localisé en République tchèque, à Prague. Le développement a bel et bien repris et ce sont désormais 200 employés qui travaillent depuis Prague tandis que 130 autres salariés restés en Ukraine.

Le développement progresse à grands pas, et GSC Game World a de nouveau confirmé que la sortie de STALKER 2 était bel et bien prévue pour cette année sur consoles Xbox Series et PC. En outre, le titre sera également directement intégré au Xbox Game Pass.