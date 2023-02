C'est une situation assez étonnante qui pourrait s'inviter dans le monde du streaming prochainement : Disney pourrait finalement ne plus se réserver l'exclusivité de ses propres franchises et proposer du contenu ou des licences à ses concurrents directs sur le marché de la SVOD.

Depuis le lancement de la plateforme Disney +, on voit Disney adopter une stratégie très fermée qui vise à ne plus proposer de contenu pour le cinéma et à se réserver toutes ses propres franchises sur sa plateforme de SVOD.

Bob Iger chamboule la stratégie de Disney

En clair, depuis le lancement de Disney +, la plateforme est devenue un des canaux principaux de diffusion des contenus du groupe, qui y voit l'occasion de réaliser bien plus de revenus qu'en misant sur des sorties en salles obscures, surtout au lendemain d'une crise sanitaire qui a vu les salles de cinéma inaccessibles pendant de longs mois. Mais la réalité est plus terne : dans les faits, Disney + continue de perdre de l'argent (1,5 milliard de dollars au dernier trimestre) malgré un recrutement d'abonnés en hausse et une formule partiellement financée par la publicité qui connait un franc succès outre-Atlantique.

Le groupe a beaucoup souffert de cette période et, en novembre 2022, elle a fait sortir de sa retraite Bob Iger pour reprendre les commandes du groupe. Resté aux commandes de The Walt Disney Company pendant 15 ans, Bob Iger a été rappelé pour redresser Disney et rattraper les années Covid ainsi que les erreurs de l'ancien dirigeant Bob Chapek.

Disney + déjà menacé ?

Et selon des informations rapportées par Bloomberg, Bob Iger aurait déjà amorcé des changements majeurs avec diverses restructurations laissant plus de place aux créatifs au sein du groupe. Les changements vont également concerner Disney + qu'il avait lancé avant de partir en retraite, et qui perd toujours énormément d'argent. L'idée serait de revenir à une stratégie d'avant Covid, et de faire passer Disney + au second plan.

Deux changements majeurs se profilent pour Disney selon Bloomberg :

1 : Disney se tournerait de nouveau vers le cinéma comme vecteur principal de ses franchises et de son expertise de coeur. Les salles obscures redeviendraient ainsi la priorité absolue de Disney. Cela veut dire qu'il ne faudra plus compter sur les sorties de films en streaming directement sur Disney +.

2 : Disney + perdrait la main mise sur les licences du groupe. Disney devrait ainsi proposer ses franchises à d'autres acteurs en négociant des droits qui permettraient d'encaisser rapidement de l'argent sans aucun investissement majeur. Disney pourrait ainsi générer des revenus sur le travail de ses partenaires et concurrents sur le moyen et long terme, en plus d'un accord initial juteux lui permettant de financer d'autres projets.

Vers un éclatement du marché du streaming

Bien entendu, ces choix vont immanquablement réduire la portée et la force d'attraction du service Disney +. Mais de toute évident, le marché du streaming subit actuellement une multiplication des acteurs qui ne peut aboutir qu'à une explosion du marché, avec pour conséquence une concentration qui s'annonce d'ici quelques années. Certains acteurs majeurs du divertissement ont déjà renoncé à lancer leur propre plateforme, et les alliances sont déjà de mise pour profiter d'un meilleur taux de pénétration, c'est d'ailleurs ce à quoi on assiste avec le rapprochement entre le groupe Warner et Amazon en France et l'arrivée des contenus HBO sur Amazon Prime Video.

Il se peut donc que Disney + n'ait déjà plus sa place en tant que plateforme souveraine sur le marché. S'agit-il d'une mauvaise nouvelle ? Du côté de l'utilisateur, pas vraiment puisque les contenus devraient continuer à exister, mais sous une autre forme. Il se pourrait ainsi que, d'ici quelques années, l'offre de Disney + se transforme en option proposée en marge d'un autre service comme Amazon Prime Video, ou Netflix.