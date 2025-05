Le paysage du sud du Texas va connaître une transformation administrative. Suite à un vote des résidents locaux, la zone entourant les grosses installations de SpaceX avec Starbase a officiellement obtenu le statut de municipalité.

Un vote massif… d'employés de SpaceX

« Starbase au Texas est désormais une vraie ville ! », a réagi Elon Musk, le fondateur et patron de SpaceX. L'adhésion en ce sens a été massive avec 212 votes pour et 6 contre. Seulement 143 voix étaient nécessaires pour l'adoption de la mesure.

« Devenir une ville nous aidera à continuer de bâtir la meilleure communauté possible pour les hommes et les femmes qui construisent l'avenir de la place de l'humanité dans l'espace », a commenté SpaceX. La plupart des 283 électeurs éligibles étaient des employés de SpaceX.

La nouvelle ville couvre une superficie d'environ 3,8 km². Cette zone était à l'origine peu peuplée, avant que SpaceX ne commence à acheter des terrains. À Boca Chica, Starbase était déjà un district distinct au sein du comté de Cameron et adjacent à la ville de Brownsville.

Une manœuvre stratégique pour SpaceX

Le premier maire de la commune de Starbase sera Bobby Pedden, un cadre de SpaceX. Deux autres employés de SpaceX occuperont des postes de commissaires municipaux.

Pour SpaceX, la ville de Starbase représente la possibilité d'exercer un contrôle bien plus direct sur les réglementations locales. Elle pourrait lui permettre de gérer son développement avec une latitude élargie, en s'affranchissant en partie de contraintes administratives et pour alléger les restrictions entourant les essais et lancements de fusées.

Le cas du Starship et des ambitions martiennes de SpaceX portées par Elon Musk viennent immédiatement à l'esprit. Néanmoins, SpaceX livre finalement peu de détails en ce qui concerne ses intentions avec la nouvelle municipalité.

Des inquiétudes pour l'environnement

La création de la ville de Starbase nourrit néanmoins des inquiétudes en matière d'impact environnemental et pour un contrôle de l'accès à la plage de Boca Chica, comme c'est le cas avec les opérations de SpaceX entamées en 2021.

« Depuis des générations, les habitants fréquentent la plage de Boca Chica pour la pêche, la baignade et les loisirs, et la tribu Carrizo/Comecrudo entretient des liens spirituels avec la plage. Ils devraient pouvoir y conserver leur accès », écrit l'organisation locale South Texas Environmental Justice Network.

N.B. : Source images : SpaceX.