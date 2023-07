C'était une annonce qui a fait beaucoup de bruit : AMD a été choisi par Bethesda comme partenaire exclusif pour Starfield sur PC. Cela implique que le jeu sera optimisé pour les joueurs disposant d'un processeur Ryzen et d'une carte graphique Radeon 7000.

En l'occurrence, cela évince également certaines technologies du jeu comme le DLSS ou le XeSS et impose donc aux joueurs le FSR 2.0 d'AMD qui est certes open source, mais pas franchement le plus efficace surtout face au DLSS 3.0 de Nvidia. On aurait ainsi aimé avoir le choix de toutes les technologies du marché, mais il faudra donc se contenter de ce que propose AMD.

Configuration musclée en vue

En attendant, la marque dévoile les configurations dont il faudra disposer dans sa tour pour faire tourner le jeu correctement, et il va falloire s'accrocher...

Trois configurations sont ainsi évoquées avec des objectifs distincts : jouer en 1080P, en 1440P et en 4K. Voici donc les configurations requises :

Heroic Experience: 1080p



CPU : AMD Ryzen™ 5 7600

GPU : AMD Radeon™ RX 7600

Carte mère : AMD A620

Epic Experience: 1440p

CPU: AMD Ryzen™ 7 7700X

GPU : AMD Radeon™ RX 6800 Series

Carte mère : AMD B650

Legendary Experience: 4K

CPU : AMD Ryzen™ 7 7800X3D

GPU : AMD Radeon™ RX 7900 XT

Carte mère : AMD X670

Des configurations qui s'annoncent quelque peu musclées et qui n'abordent pas encore la RAM nécessaire ni l'espace de stockage, même si l'on sait qu'il faudra prévoir plus de 125 Go disponible.

Bethesda lancera Starfield le 6 septembre prochain, le titre sera disponible sur PC, Xbox Series et sur le Xbox Game Pass dès son jour de sortie.