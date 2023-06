Peu nombreux sont les jeux à avoir cette capacité de vendre à eux seuls des consoles. Les franchises capables de réaliser cet exploit se comptent sur les doigts de la main, et généralement, ce sont des licences historiques qui ont cette capacité.

Bethesda a donc réalisé une véritable prouesse avec Starfield, une franchise créée de toute pièce qui réussit à elle seule à encourager les ventes de consoles Xbox Series X. On peut ainsi dire que Microsoft et son studio ont effectué un pari gagnant avec la dernière présentation du jeu et définitivement rassuré les joueurs.

Un Starfield Direct qui fait vendre des consoles Xbox Series

Selon des chiffres tirés d'Amazon, depuis le Starfield Direct, la vente de Xbox Series X a littéralement explosé en France. La console de Microsoft a atteint le top des ventes dans l'hexagone peu après la diffusion de la vidéo de Starfield, avec une progression des ventes de + 1335%.

Starfield pourrait ne pas être le seul à l'origine de cette situation puisque Forza Motorsport a également été bien accueilli par les joueurs. Qui plus est, l'intégration des titres au Xbox Game Pass devrait permettre à Microsoft de gagner de nouveaux abonnés. Starfield est attendu sur Xbox Series S et X ainsi que sur PC le 6 septembre prochain.