Comme sur d'autres sujets, le nouveau président des Etats-Unis Donald Trump fait fi des craintes exprimées par son prédécesseur sur l'évolution de l'intelligence artificielle et lance au contraire un énorme chantier pour donner au pays une longueur d'avance sur le reste du monde.

Il annonce ainsi le projet Stargate qui rassemblera des investissements d'au moins 500 milliards de dollars pour constituer la plus grosse infrastructure IA au monde. En prenant en compte tous les aspects, logiciel, équipements physiques et cloud, Donald Trump veut aussi se doter d'une initiative de long terme capable de créer 100 000 emplois aux Etats-Unis.

On retrouve là les volontés présidentielles régulières de lancement de projets pharaoniques pour mobiliser le pays tout entier dans une même direction même s'ils ne vont pas toujours bien loin au-delà des effets d'annonce initiaux.

Le projet Stargate sera tout de même aidé par le dernier paquet de mesures de l'administration Biden visant à limiter et contrôler la diffusion des puces IA dans le monde en privilégiant les Etats-Unis et leurs alliés proches face aux adversaires, en premier lieu la Chine.

OpenAI réalise son rêve

Et, dans ses premières décisions, le président nouvellement élu a déjà fait sauter les digues du contrôle et de la régulation du risque associé aux IA qu'avait mises en place Joe Biden.

Pour mettre en oeuvre son objectif, Donald Trump associe l'effort d'investissement au savoir-faire de trois entreprises : Softbank pour la gestion financière, Oracle pour le cloud et OpenAI pour l'intelligence artificielle.

Leurs dirigeants respectifs, Masayoshi Son, Larry Ellison et bien sûr Sam Altman, étaient donc présents aux côtés du président des Etats-Unis au moment de l'annonce.

Cela fait de nombreux mois que Sam Altman est en quête de financements et de projets d'ampleur pour augmenter le nombre de datacenters IA et doper les capacités d'intelligence artificielle à coup de centaines de milliards de dollars et il a trouvé en Donald Trump une oreille attentive et le moyen de déborder significativement ses concurrents, d'Anthropic à Google, dans la lutte sans merci engagée pour développer des IA jusqu'au niveau des intelligences artificielles générales, ou AGI.

C'est aussi un moyen pour OpenAI de sortir de sa dépendance aux infrastructures de Microsoft, son partenaire devenu de plus en plus encombrant et concurrent, et qui a annoncé récemment un gros effort financier de 80 milliards de dollars pour renforcer son infrastructure IA.

Microsoft sera associé au projet Stargate mais il ne fera pas partie des membres fondateurs, tout comme Nvidia pour les puces IA et ARM pour les architectures de coeur.

Top priorité à l'IA

Le projet Stargate débutera avec un premier investissement de 100 milliards de dollars qui sera ensuite complété dans les années suivantes. Il joue sur un ressort simple : si les Etats-Unis ne captent pas les fonds permettant la création des datacenters IA, ils iront à la Chine.

L'initiative soutient également d'autres ambitions déjà évoquées par Donald Trump : réindustrialiser et relocaliser les ressources aux Etats-Unis dans un contexte mondial plus tendu et menaçant.

Rien n'est dit toutefois sur la gestion des ressources nécessaires, comme l'électricité et l'eau, pour faire fonctionner les datacenters IA alors que des difficultés d'approvisionnement apparaissent déjà, faisant craindre une leur préemption pour les besoins de l'IA au détriment des autres activités et même de la population. La relance du nucléaire permettra-t-elle d'y remédier ?

Donald Trump ayant aussi décidé de faire sortir les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, les bâtisseurs de l'infrastructure IA géante américaine auront les mains libres concernant les inquiétudes sur l'impact environnemental et l'appropriation des ressources.