Malgré de bonnes conditions météorologiques et le remplissage de carburant, le lancement attendu de la capsule spatiale Starliner de Boeing n'a pas eu lieu. Depuis Cap Canaveral en Floride, ce lancement a été annulé un peu plus de deux heures avant l'heure de décollage initialement prévue.

Suite à la décision d'annuler le lancement, les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams ont quitté Starliner en toute sécurité. La cause de l'annulation est la détection d'une anomalie touchant une valve de la fusée Atlas V d'ULA (United Launch Alliance ; coentreprise entre Boeing et Lockheed Martin).

Le problème technique se situe au niveau d'une valve de régulation de pression du réservoir d'oxygène liquide de l'étage supérieur Centaur d'Atlas V. En fonction de l'analyse des données, son remplacement pourrait être nécessaire.

Vers une autre tentative en fin de semaine

À plusieurs reprises, la valve en question a connu des ouvertures et des fermetures rapides. Un tel souci de valve avait déjà été constaté lors de précédents lancements de satellites et sans équipage. Avec équipage à bord de Starliner, la donne est différente et la réparation est une obligation.

La Nasa, Boeing et ULA visent désormais le vendredi 10 mai au plus tôt (nuit de vendredi 10 mai à samedi 11 mai, heure GMT) pour une nouvelle tentative de lancement du vol d'essai Boe-CFT (Boeing Crewed Flight Test).

Starliner doit s'amarrer à la Station spatiale internationale (ISS) pendant une semaine, avant d'effectuer son retour sur Terre.

Le petit tacle d'Elon Musk…

Le premier vol habité de Starliner a pris énormément de retard. En 2014 et pour le développement de moyens de transport d'astronautes vers l'ISS, la Nasa avait alloué un contrat de 4,2 milliards de dollars à Boeing et de 2,6 milliards de dollars à SpaceX. Depuis 2020, la capsule Crew Dragon de SpaceX est opérationnelle.

" Bien que Boeing ait reçu 4,2 milliards de dollars pour développer une capsule d'astronaute et que SpaceX n'ait reçu que 2,6 milliards de dollars, SpaceX a terminé quatre ans plus tôt ", a réagi Elon Musk sur la plateforme X.

Tout en soulignant que le design de la capsule d'équipage Crew Dragon a déjà largement évolué, le patron de SpaceX ajoute que beaucoup trop de responsables chez Boeing ne sont pas des techniciens.

N.B. : Source images : Nasa.