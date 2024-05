L'été dernier, la capsule spatiale Starliner de Boeing a connu un énième report dans son objectif au long cours de devenir le deuxième moyen américain de transport d'astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS), après Crew Dragon de SpaceX qui officie maintenant depuis 2020.

Il a fallu résoudre un problème touchant le système de parachutes pour ralentir l'engin après la rentrée atmosphérique et avant l'atterrissage, ainsi qu'un souci de ruban adhésif inflammable utilisé pour attacher et protéger les câbles électriques à l'intérieur de la capsule.

Après des années de retard, le vol de qualification avec équipage de Starliner est sur le départ. Il fait suite au vol de qualification sans équipage réussi en mai 2022. En rappelant que le vol de qualification sans équipage de décembre 2019 s'était soldé par un échec partiel, sans possibilité d'atteindre l'ISS.

Décollage de Starliner dans la nuit de lundi à mardi

Depuis le complexe de lancement 41 de Cap Canaveral en Floride, Starliner doit décoller grâce à une fusée Atlas V d'ULA (United Launch Alliance) ce lundi à 22h34 heure locale, soit dans la nuit de lundi à mardi à 02h34 GMT (04h34 heure de Paris). Les conditions météorologiques sont favorables à 95 %.

Pour ce vol d'essai Boe-CFT (Boeing Crewed Flight Test), les astronautes américains Butch Wilmore et Suni Williams sont du voyage. Âgés de 61 ans et 58 ans, ces vétérans venus de l'US Navy ont déjà connu les joies de l'ISS, grâce à la navette spatiale américaine et le vaisseau russe Soyouz.

Dans le cadre de la première à bord de Starliner, ils séjourneront une semaine dans le célèbre laboratoire orbital, avant un retour sur Terre. L'amarrage à l'ISS est prévu mercredi vers 05h00 GMT. Suni Williams a baptisé la capsule Calypso, en hommage au navire océanographique de l'explorateur français Jacques-Yves Cousteau. Pour elle, Starliner peut faire de même dans l'espace.

" Nous avons suivi une formation et nous avons apposé nos empreintes sur toutes les procédures en rapport avec ce vaisseau spatial. Nous sommes parfaitement formés à tous les aspects du Starliner ", a déclaré Butch Wilmore.

Une claque pour Boeing

La réussite de SpaceX (Crew Dragon) avant Boeing (Starliner) avait été une surprise, voire un affront pour Boeing dont l'image a sérieusement été écornée. En 2014 et pour le développement de moyens de transports d'astronautes vers l'ISS, la Nasa avait alloué un contrat de 2,6 milliards de dollars à SpaceX et de 4,2 milliards de dollars à Boeing.

Alors que SpaceX a prolongé son contrat avec l'Agence spatiale américaine, Boeing doit théoriquement honorer six missions opérationnelles habitées vers l'ISS grâce à Starliner. Compte tenu du retard pris et de la désorbitation programmée de l'ISS début 2031, une telle ambition paraît largement compromise.

N.B. : Source images : Boeing Space.