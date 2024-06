Arrivés dans la Station spatiale internationale (ISS) à bord de la capsule Starliner de Boeing, les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams vont y passer plus de temps que prévu. Initialement attendu le 14 juin, le désamarrage de Starliner a été reporté au 18 juin au plus tôt.

Ayant comme objectif le vol de qualification avec équipage, Starliner est victime d'une petite fuite d'hélium supplémentaire dans le module de service et pour le système de propulsion. Elle s'ajoute aux quatre autres de même nature préalablement identifiées.

Une première fuite d'hélium était connue avant le décollage et ne l'a pas remis en cause. Deux autres fuites ont été découvertes après le lancement et pendant le voyage vers l'ISS, tandis que les deux dernières ont été détectées après l'amarrage au complexe spatial orbital.

Tout est sous contrôle...

La Nasa et Boeing expliquent que tant que Starliner est amarré à l'ISS, tous les collecteurs sont fermés conformément aux opérations normales de la mission. Cela empêche donc toute perte d'hélium pour les réservoirs.

En outre, Starliner dispose actuellement de suffisamment d'hélium dans ses réservoirs pour lui permettre d'assurer 70 heures en vol libre après le désamarrage. Or, seulement 7 heures sont nécessaires pour procéder à la fin de mission.

Dans l'absolu, l'amarrage du vaisseau Starliner à l'ISS peut durer un maximum de 45 jours. Un autre problème technique évoqué est en lien avec une vanne d'isolement de l'oxydant du système de contrôle par réaction dans le module de service. Il faudra faire sans et toutes les autres vannes ont été contrôlées avec succès.