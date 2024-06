Il y a désormais neuf personnes qui séjournent dans la Station spatiale internationale (ISS). Les deux nouveaux venus sont Butch Wilmore et Suni Williams. Ces astronautes vétérans de la Nasa sont arrivés à bord de la capsule Starliner de Boeing qui effectue son vol de qualification avec équipage.

L'amarrage de Starliner à l'ISS a eu lieu jeudi à 17h34 GMT. Un peu plus de deux heures plus tard, Butch Wilmore et Suni Williams ont pu pénétrer dans le complexe orbital. Après maintes péripéties, dont deux tentatives de lancement annulées juste avant le décollage, c'est enfin un succès pour Boeing.

Du moins, une étape importante a été franchie. Le retour sur Terre sera tout aussi crucial pour obtenir la certification par la Nasa et faire de Starliner, après des années de retard, l'alter ego américain de Crew Dragon pour le transport d'astronautes vers l'ISS.

.@NASA_Astronauts Butch Wilmore and Suni Williams entered the space station at 3:45pm ET today after opening @BoeingSpace's #Starliner hatch. More... https://t.co/xMhboDe5Bd pic.twitter.com/OHchJCgrNa — International Space Station (@Space_Station) June 6, 2024

Fuite d'hélium et petits propulseurs récalcitrants

Une première mission opérationnelle pourrait ainsi avoir lieu début 2025 pour Starliner, alors que la capsule Crew Dragon est opérationnelle depuis 2020. Ce n'est pas encore gagné pour Boeing qui doit redorer son image.

Pendant environ une semaine à bord de l'ISS, Butch Wilmore et Suni Williams vont évaluer les performances et l'habitabilité de la capsule Starliner qui est prévue pour accueillir des équipages de quatre personnes et des équipements. Elle doit en outre servir de refuge en cas d'urgence au sein de l'ISS.

L'amarrage à l'ISS a eu sa dose de suspense. Avec plus d'une heure de retard, il a été effectué alors que le module de service de Starliner souffre de fuites d'hélium (au niveau du système de propulsion). Pour des ajustements, cinq des 28 propulseurs du système de contrôle par réaction ont connu des défaillances. Quatre d'entre eux ont pu être remis en marche.

Lors du vol de qualification sans équipage de Starliner en mai 2022, ces petits propulseurs avaient déjà connu des soucis de fonctionnement à l'approche de l'ISS. Des correctifs logiciels avaient été apportés, mais ce n'est manifestement pas suffisant. Pour autant, la conception même des propulseurs ne semble pas être remise en cause.

Des problèmes jugés assez mineurs

" Nous avons deux problèmes en ce moment. La fuite d'hélium et comprendre comment régler ces propulseurs pour qu'ils ne soient pas désactivés. " Directeur du programme Boeing Starliner, Mark Nappi assure que ce sont des problèmes assez mineurs qui seront résolus avant la prochaine mission.

Avant la prochaine mission, il faudra toutefois d'abord penser au désamarrage mi-juin, la désorbitation et la rentrée atmosphérique pour le retour sur Terre de Starliner avec Butch Wilmore et Suni Williams. Le suspense est loin d'être terminé.