Ce n'est pas non plus cette semaine que la capsule Starliner de Boeing effectuera son retour sur Terre avec les astronautes Butch Wilmore et Suni William à bord. Après plusieurs reports, la date du 26 juin est aussi à oublier.

À destination de la Station spatiale internationale (ISS), le Crew Flight Test a décollé le 5 juin avec une fusée Atlas V. L'amarrage à l'ISS a eu lieu le lendemain. Il était prévu un désamarrage et un retour sur Terre pour le 14 juin.

Le plan initial a été contrarié par la découverte de petites fuites d'hélium supplémentaires (cinq en tout) au niveau du système de propulsion, ainsi que le dysfonctionnement de cinq des 28 propulseurs du système de contrôle par réaction du vaisseau lors de l'approche de l'ISS. Quatre d'entre eux ont toutefois pu être remis en état de marche.

Un retour de Starliner en juillet

Après une série de reports, l'Agence spatiale américaine et Boeing indiquent désormais que la date de retour de Starliner est repoussée après le 2 juillet, sans plus de précision pour le moment. La date tient compte de deux sorties extravéhiculaires de l'ISS.

" Nous prenons notre temps et nous suivons le processus standard de notre équipe de gestion de mission ", déclare Steve Stich, responsable du programme d'équipage commercial de la Nasa. " Nous laissons les données guider notre prise de décision concernant la gestion des petites fuites du système d'hélium et les performances des propulseurs que nous avons observées lors du rendez-vous et de l'amarrage. "

Il ajoute que Starliner " fonctionne bien en orbite lorsqu'il est amarré à l'ISS " et que " le programme de la station est relativement ouvert jusqu'à la mi-août. " Pour autant, le vaisseau peut seulement rester amarré à l'ISS pendant 45 jours dans le cadre de son vol de qualification.

Des données en plus sur les performances

Si la confiance reste de mise, les problèmes techniques rencontrés sont néanmoins susceptibles de retarder la certification de Starliner pour les futures missions habitées opérationnelles de 6 mois vers l'ISS. D'un autre côté, la prolongation du Crew Flight Test permet d'obtenir davantage de données pour des missions de longue durée.

Pour le vol de retour du Crew Flight Test, Starliner devra se désamarrer et s'éloigner de l'ISS, procéder à une mise à feu de désorbitation, puis se séparer de son module de service. Après la traversée de notre atmosphère, l'atterrissage se fera sous parachutes dans le désert de White Sands au Nouveau-Mexique.

Des airbags permettront d'atténuer l'impact final et la Nasa précise que ce sera la première fois qu'une capsule américaine se posera sur la terre ferme avec des astronautes à bord.

N.B. : Source images : Nasa.