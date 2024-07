Au centre d'essai de White Sands au Nouveau-Mexique, des équipes de Boeing et de la Nasa ont réalisé des essais au sol d'un propulseur identique à ceux dont dispose le système de commande de réaction du vaisseau spatial Starliner, actuellement amarré à la Station spatiale internationale (ISS).

Le propulseur a été soumis à des séquences de tir représentant les conditions de vol du Crew Flight Test, jusqu'à l'amarrage et dans la perspective du désamarrage, puis de la désorbitation. Plus longs et plus fréquents, des profils de tirs supplémentaires ont été effectués afin de simuler les conditions thermiques élevées en vol.

La Nasa souligne la collecte d'une " quantité incroyable de données sur le propulseur " et de nature à mieux comprendre ce qui se passe en vol. Un objectif était d'observer la dégradation du propulseur. Les ingénieurs de Boeing et de la Nasa vont procéder au démontage et à l'inspection du propulseur.

Pas de retour sur Terre dans l'immédiat

Depuis le 6 juin dernier, la capsule Starliner est amarrée à l'ISS où elle a transporté les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams.

Lors du vol et pendant l'approche de la station spatiale, cinq des 28 propulseurs du système de contrôle par réaction sont tombés en panne. Quatre d'entre eux ont pu être remis en état de marche.

Les résultats des tests au sol doivent contribuer à élucider ce mystère et l'impact de la remise en service des propulseurs sur le reste du Crew Flight Test. Pour le retour sur Terre de Butch Wilmore et Suni Williams dans des conditions nominales… ce sera dans les semaines à venir, sans plus de précision pour le moment.

N.B. : Source images : Nasa.