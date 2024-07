" Je tiens à préciser que Butch et Suni ne sont pas bloqués dans l'espace. Notre plan est de continuer à les ramener sur Starliner et de les ramener chez eux au bon moment ", déclare Steve Stich, responsable du programme d'équipage commercial de la Nasa, en soulignant que la capsule Starliner de Boeing actuellement amarrée à la Station spatiale internationale (ISS) est en bon état.

Directeur du programme Boeing Starliner, Mark Nappi insiste sur le fait que les astronautes Butch Wilmore et Suni William de la Nasa ne sont pas en danger et ne sont pas coincés dans l'ISS où ils sont arrivés le 6 juin. Le désamarrage et le retour sur Terre étaient d'abord prévus le 14 juin.

" Il est assez pénible de lire les choses qui circulent. Nous avons réalisé un très bon vol d'essai jusqu'ici et il est perçu de manière plutôt négative. […] Il n'y a pas de risque accru quand nous décidons de ramener Suni et Butch sur Terre. "

Toujours pas de date de retour

La Nasa et Boeing estiment que le retour de Starliner peut se faire à n'importe quel moment. Toutefois, des tests supplémentaires au sol vont être effectués au centre d'essai de White Sands au Nouveau-Mexique. Ils permettront de mieux comprendre les performances de propulsion du vaisseau spatial qui ont connu un couac.

Avec un nombre d'impulsions et des conditions thermiques similaires à celles d'un vol, les équipes au sol mèneront des analyses approfondies grâce aux données recueillies. Ces données aideront aussi à déterminer les améliorations à prévoir pour les futures missions opérationnelles habitées, après l'obtention escomptée de la certification de Starliner.

Les tests au sol devraient avoir lieu au cours des deux prochaines semaines. Il n'y aura donc pas de décision sur une date de retour avant ce délai. En rappelant que le module de service de Starliner - distinct du module d'équipage - ne sera pas récupéré lors de son retour.

Les plus de 45 jours d'amarrage ne sont pas un problème

Si les batteries de Starliner n'étaient initialement certifiées que pour une durée de mission de 45 jours, il est désormais envisagé une extension de cette limite. Elle pourrait être doublée à 90 jours.

" La Station spatiale nous offre le luxe du temps. […] Nous sommes toujours au milieu d'une mission d'essai et nous voulons passer plus de temps avec les données avant de prendre la décision finale d'installer l'équipage à bord de la capsule pour le retour ", assure Ken Bowersox, administrateur associé de la direction des missions des opérations spatiales à la Nasa.

Hormis des problèmes rencontrés avec des propulseurs lors du Crew Flight Test de Starliner, des soucis ont concerné des petites fuites d'hélium qui est utilisé pour le système de propulsion. La quantité d'hélium à disposition est cependant suffisante pour le vol de retour.

N.B. : Source images : Nasa.