Cela fait maintenant plus d'une cinquantaine de jours que les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams sont dans l'espace. Arrivés à bord de la Station spatiale internationale (ISS) via la capsule Starliner de Boeing pour son vol d'essai avec équipage, ils ne devaient initialement y séjourner que pendant une semaine.

Leur date de retour sur Terre n'est toujours pas connue. L'objectif principal demeure de les ramener avec Starliner, mais il existe une solution de secours qui impliquerait sans grande surprise d'avoir recours au vaisseau Crew Dragon de SpaceX.

Responsable du programme d'équipage commercial de la Nasa, Steve Stich refuse d'entrer dans les détails de la solution de secours. Le cas échéant, ils seront divulgués au moment opportun… pour ce qui serait alors une réelle déconvenue pour Boeing.

Des tests encourageants pour Starliner

Boeing indique qu'un test de tir à chaud des 27 propulseurs encore fonctionnels sur les 28 du système de contrôle par réaction de Starliner a été réalisé ce week-end, alors que le vaisseau était amarré à l'ISS.

Les propulseurs orientés vers l'arrière ont été allumés pendant 1,2 s et tous les autres durant 0,4 s. Selon Boeing, ils ont tous fonctionné comme attendu, en fournissant entre 97 % et 102 % de poussée nominale.

Dans le même temps, le système d'hélium utilisé pour la propulsion et touché par des fuites est resté stable. C'est la deuxième fois que ce genre de mise à feu avec le Starliner amarré à l'ISS est effectuée avec succès.