Dans le cadre de son programme d'équipage commercial, la Nasa a alloué 4,2 milliards de dollars à Boeing pour le développement et la certification du vaisseau spatial Starliner. Après Crew Dragon de SpaceX, ce deuxième moyen de transport américain d'astronautes vers la Station spatiale internationale (ISS) effectue actuellement son Crew Flight Test.

Starliner a accumulé les retards et son vol d'essai avec équipage est quelque peu chahuté à cause d'anomalies du système de propulsion. Amarré à l'ISS depuis le 6 juin dernier, Starliner ne devait initialement y rester que 8 jours, avant de ramener sur Terre les astronautes Butch Wilmore et Suni Williams.

Déposé auprès du gendarme boursier américain pour les résultats du deuxième trimestre de Boeing, un document souligne pour le groupe une charge supplémentaire de 125 millions de dollars à cause des retards avec Starliner.

Starliner revient cher à Boeing, malgré le gros contrat

SpaceNews indique que Boeing a enregistré environ 1,6 milliard de dollars de charges sur Starliner tout au long du programme, et principalement depuis le vol d'essai sans équipage défectueux fin 2019 qui n'avait pas été en mesure d'atteindre l'ISS.

Les pertes de Boeing avec Starliner sont d'ores et déjà conséquentes, quand bien même un contrat de 4,2 milliards de dollars. Un projet qui continuera probablement de perdre encore de l'argent.

Rappelons qu'à la même époque que Boeing, SpaceX avait obtenu un contrat à prix fixe d'une valeur de 2,6 milliards de dollars. La capsule Crew Dragon est opérationnelle depuis 2020. Un coup dur pour l'image de Boeing serait le recours à Crew Dragon afin de ramener sur Terre les astronautes arrivés dans l'ISS avec Starliner.