Boe-CFT (Boeing Crew Flight Test) sera le troisième test orbital pour la capsule Starliner de Boeing et le vol de qualification avec équipage. Pour ce premier vol habité et à destination de la Station spatiale internationale (ISS), la Nasa et Boeing visent désormais la date du 21 juillet au plus tôt.

C'est un énième retard qui tient compte du trafic vers l'ISS, mais également et d'abord de la nécessité de davantage de temps pour terminer la procédure d'examen avant le vol. Selon l'Agence spatiale américaine, environ " 90 % des produits de certification requis pour l'essai en vol sont complets. "

Néanmoins, les produits de certification pour le système de parachutes et l'atterrissage de la capsule vont nécessiter un essai au sol qui aura lieu au mois de mai prochain. Il n'y aurait cependant pas de problème particulier avec les parachutes déjà installés sur Starliner.

Un premier vol opérationnel au printemps 2024 ?

Depuis Cap Canaveral en Floride, le lancement de la mission Boe-CFT se fera avec une fusée Atlas V de United Launch Alliance. La capsule CST-100 Starliner transportera à bord les deux astronautes Barry Wilmore et Sunita Williams qui séjourneront au moins 8 jours dans l'ISS.

Source image : Boeing

Si cette mission est couronnée de succès, la capsule Starliner de Boeing obtiendra enfin sa certification. Elle pourra alors être utilisée dans le cadre de vols opérationnels pour le transport d'astronautes vers la Station spatiale internationale. Ce ne sera pas avant le printemps 2024.

Longtemps après SpaceX et Crew Dragon

Boeing a développé Starliner sous l'égide d'un contrat de 4,2 milliards de dollars attribué par la Nasa en 2014 et comprenant six missions opérationnelles. Depuis novembre 2020, SpaceX a déjà effectué avec sa capsule habitable Crew Dragon, cinq missions opérationnelles du même type, tandis que la sixième est en cours.

Le contrat initial de la Nasa avec SpaceX d'Elon Musk était à hauteur de 2,6 milliards de dollars, sachant par ailleurs que le contrat avec Boeing a pris de l'embonpoint financier.