Air France annonce être la première grande compagnie européenne à offrir pendant le voyage une connectivité de Wi-Fi à très haut débit d'une « qualité de service stable, rapide et sécurisée ». La concrétisation d'une promesse de fin 2024.

Une connexion pour tous à une condition

En classe économique ou en Première, le service est accessible à tous. La seule condition est de se connecter via un compte Flying Blue, le programme de fidélité du groupe Air France-KLM. Le cas échéant, l'inscription peut se faire en quelques clics à bord, sans rien débourser.

Le déploiement est progressif. Déjà actif sur quelques appareils régionaux, le service arrive sur long-courrier cette semaine avec un premier Airbus A350. Il complète ainsi deux Embraer 190 et deux Airbus A220.

L'objectif affiché est d'équiper 30 % de la flotte d'Air France d'ici la fin de cette année 2025 et la totalité de la flotte à l'horizon fin 2026.

Depuis l'orbite basse avec Starlink

La compagnie française s'est associée à Starlink de SpaceX pour exploiter sa constellation de milliers de satellites en orbite terrestre basse à environ 600 km. Un changement par rapport aux anciens systèmes qui reposaient sur des satellites géostationnaires à 36 000 km d'altitude.

L'année dernière, Air France avait évoqué une révolution de son offre Wi-Fi à bord grâce à Starlink et un investissement de l'ordre de dizaines de millions d'euros.

En conditionnant l'accès gratuit à l'adhésion Flying Blue, Air France s'assure aussi un puissant levier marketing pour élargir sa base de clients fidèles. Le nouveau service est accessible depuis les smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Project Kuiper d'Amazon en embuscade

Amazon a aussi décidé de s'attaquer au marché du Wi-Fi en vol avec Project Kuiper en tant que concurrent de Starlink. La compagnie aérienne JetBlue est la première à avoir signé un accord pour équiper ses avions dès 2027.

Hormis JetBlue, Amazon a en outre récemment signé un accord avec l'avionneur européen Airbus pour intégrer la solution de connectivité de Project Kuiper dans son catalogue d'avions.

N.B. : Source images : Air France.