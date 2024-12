La constellation de satellites en orbite basse Starlink de SpaceX démontre jour après jour son intérêt pour connecter à Internet les populations sur des vastes territoires en l'absence ou en complément de réseaux terrestres.

Si cette présence spatiale assure déjà un accès à Internet fixe ou mobile (véhicule, avion, train), la firme d'Elon Musk prépare une autre fonctionnalité qui fait déjà trembler les opérateurs : le Direct to Cell, ou la capacité de faire communiquer les smartphones et les satellites sans équipements spécifiques.

Ce qui a commencé avec Apple ou certains fabricants chinois comme Huawei pour envoyer des messages d'urgence via des appareils mobiles dans des zones sans couverture cellulaire pourra bientôt devenir une fonctionnalité de référence permettant d'envoyer des SMS puis de la voix depuis un smartphone vers les satellites en orbite basse se comportant comme les antennes-relais d'un réseau cellulaire hybride terrestre / satellite.

Les expérimentations d'envoi de SMS pour commencer vont débuter aux Etats-Unis en 2025 avec l'opérateur T-Mobile mais un premier marché extérieur pourrait lui aussi être rapidement couvert, et pas n'importe lequel.

Starlink, un outil important dans un pays en guerre

SpaceX a ainsi signé un accord d'activation de la fonctionnalité Direct to Cell avec l'entreprise VEON qui supervise le principal opérateur ukrainien Kyivstar. Cela devrait permettre à des smartphones de pouvoir envoyer des SMS directement via les satellites Starlink, sans se soucier de la présence ou non de réseaux cellulaires terrestres, souvent endommagés ou sous contrôle adverse dans le cadre du conflit opposant l'Ukraine à la Russie.

La fonction d'envoi de SMS en Direct to Cell devrait être active dès fin 2025 avant d'être étendue aux services voix et data plus tard. SpaceX continuera ainsi de maintenir un lien en Ukraine après avoir fourni des équipements Starlink pour de l'internet fixe dès le début du conflit en 2022.

Ces équipements ont une vocation d'abord d'usage civil mais ils sont régulièrement utilisés par les militaires ukrainiens pour des besoins de communication, à défaut de pouvoir utiliser la constellation pour diriger des drones.

Direct to Cell, un nouvel atout pour l'Ukraine

La fonctionnalité Direct to Cell sera sans doute un atout supplémentaire dans le conflit l'opposant à la Russie, à moins que cette dernière ne puisse riposter par des capacités de brouillage ciblant Starlink ou utiliser elle-même cette capacité de façon détournée.

Plusieurs pays ont déjà signés des accords pour accéder au Direct to Cell de Starlink mais l'Ukraine devrait être l'un des premiers pays servis après les Etats-Unis du fait de son intérêt stratégique.

Elon Musk a déjà confirmé vouloir continuer de fournir l'Ukraine en équipements Starlink sous la nouvelle administration Trump qui prendra ses fonctions durant le mois de janvier 2025.