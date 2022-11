Pour son offre d'Internet par satellite Starlink grâce au positionnement d'une constellation en orbite terrestre basse, SpaceX multiplie les produits : Starlink résidentiel, entreprise, VR (véhicules récréatifs), maritime, aviation et même l'IoT avec l'ajout de Swarm (et sa centaine de picosatellites) pour l'Internet des objets.

Dans le même temps, une évolution repérée par The Verge concerne la politique de Fair Use de Starlink, avec une mise à jour qui touche pour le moment les États-Unis et le Canada. Elle porte un coup de canif à l'Internet illimité avec Starlink pour les particuliers.

À partir du mois de décembre prochain, l'utilisation du service pendant les heures de pointe - définies entre 7h et 23h - se fera sous l'égide d'une limitation du volume de données utilisables par abonné. Elle sera de 1 To de données téléchargées.

10 % des utilisateurs de Starlink concernés

Il s'agit bien évidemment d'une limite totale de 1 To par mois, avec un décompte qui ne prendra en considération que le créneau des heures d'affluence. Elle reste confortable et il n'y aura pas de limitation entre 23h et 7h.

Dans l'éventualité du dépassement des 1 To de données téléchargées, ce sera le basculement d'un accès dit Prioritaire à Basique. De l'ordre de 10 % des utilisateurs de Starlink pourraient actuellement tomber dans ce cas de figure, ce qui n'est pas négligeable.

" En cas de congestion du réseau, les utilisateurs avec l'accès Basique peuvent connaître des vitesses plus lentes et des performances réduites par rapport à l'accès Prioritaire, ce qui peut entraîner la dégradation ou l'indisponibilité de certains services ou applications tiers. Les applications gourmandes en bande passante, telles que les vidéos en streaming, sont les plus susceptibles d'être affectées ", écrit Starlink.

Starlink est une ressource limitée

Afin de rester dans le cadre d'un accès Prioritaire entre 7h et 23h, il y aura la possibilité si besoin de débourser 0,25 $ par gigaoctet supplémentaire.

" Starlink est une ressource limitée qui continuera de croître au fur et à mesure que nous lancerons des satellites supplémentaires. Dans le but de pouvoir fournir de l'Internet à haut débit au plus grand nombre de personnes, nous devons gérer le réseau pour équilibrer l'offre Starlink avec la demande des utilisateurs. "

Pour l'instant, le changement de politique avec Starlink ne s'applique pas dans un pays comme la France. Rappelons néanmoins qu'il avait un temps été évoqué une limite à 250 Go de données dans le cadre d'un programme pilote avec baisse du prix.