En explorant les vastes étendues de Google Maps ou Google Earth, on peut tomber sur des détails surprenants. Mais voir un satellite en plein vol ? C'est la trouvaille insolite faite par un utilisateur de Reddit qui a partagé un cliché montrant un objet ressemblant étrangement à un satellite Starlink, comme s'il s'était invité sur la photo au dernier moment. Un véritable "photobomb" venu de l'espace.

Une forme familière dans le ciel virtuel

L'objet repéré survolant l'état du Texas, aux États-Unis, présente une forme caractéristique : un corps allongé flanqué d'une large aile rectangulaire. Cette silhouette est typique des satellites de la constellation Starlink de SpaceX, utilisés pour fournir un accès internet depuis l'orbite basse. Même si ni Google ni SpaceX n'ont officiellement confirmé qu'il s'agissait bien de l'un de leurs engins, la ressemblance visuelle est frappante, ombre portée incluse.

Ce n'est pas un, mais 4 artefacts qui sont visibles et pour cause : le satellite file tellement vite que l'on assiste à une décomposition chromatique (rouge, bleu, vert et blanc).

Comment un satellite peut-il finir sur google maps ?

Voir un satellite sur une carte terrestre peut sembler étrange. Il faut comprendre que Google Maps utilise des images capturées par des satellites d'observation spécialisés. Ici, il s'agirait d'un satellite d'Airbus (Pléiades-1b du CNES) qui a capturé la scène le 30 novembre dernier. Le satellite en question se trouvait à une altitude de 695 km, contre moins de 500 km pour Starlink. Ces satellites photographient la Terre à des moments précis. Les satellites Starlink orbitent relativement bas (environ 550 km maxi) et se déplacent très vite. Pour qu'un Starlink apparaisse sur les images satellites de Google, il faut un alignement parfait et un timing très chanceux entre le passage du Starlink et la prise de vue par le satellite imageur.

D'après Jonathan McDowell, astrophysicien au Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics à Cambridge, il s'agit bel et bien d'un satellite de SpaceX, plus exactement le module Starlink 31147.

Les satellites Starlink étaient déjà accusés par les astronomes de venir largement polluer les observations spatiales depuis la Terre. Le "train lumineux" qu'ils forment en se suivant a tendance à laisser de larges trainées lorsqu'ils passent dans le champ d'observation des télescopes, plus particulièrement lors de la capture en exposition lente, la capture pouvant aller de quelques secondes à plusieurs minutes.

Avec plus de 12 000 satellites en orbite terrestre, dont la moitié sont des satellites Starlink, ce type de Photobomb n'est malheureusement qu'un début...

Notons que pour le cliché en question, il est toujours visible en allant sur Google Maps à cette adresse.

Un coup de chance ou un signe des temps ?

Si capturer un satellite en pleine action sur une image fixe de la Terre reste un coup de chance, la multiplication des objets en orbite pourrait rendre ce type de "photobomb" moins exceptionnel à l'avenir. La constellation Starlink compte déjà plusieurs milliers de satellites actifs en l'orbite terrestre basse, augmentant statistiquement les chances de croisements lors des captures d'images.