Suite au succès des prototypes, Amazon va lancer ses premiers satellites Kuiper opérationnels grâce à une fusée Atlas V d'ULA (United Launch Alliance). Depuis Cap Canaveral en Floride, le décollage est actuellement prévu le mercredi 9 avril à 12h heure locale (18h heure de Paris).

Après la mission Protoflight

C'est déjà une fusée Atlas V qui avait été utilisée en octobre 2023 pour le lancement des deux prototypes Kuipersat-1 et Kuipersat-2 (mission Protoflight). Ils avaient été déployés sur une orbite basse à environ 500 km.

Avec les deux prototypes de satellites Kuiper, Amazon a réalisé des démonstrations de streaming vidéo 4K, d'appels vidéo bidirectionnels et d'autres applications. Un point critique a été une connexion de bout en bout via le réseau terrestre d'Amazon et son infrastructure cloud AWS.

Des liaisons optiques inter-satellites ont également été testées. Pour le transfert de données à 100 Gbit/s, elles ont été maintenues à une distance d'un millier de kilomètres.

Plus de 3 200 satellites Kuiper à déployer

Pour la mission baptisée KA-01 (Kuiper Atlas 1), la charge utile de la fusée Atlas V est de 27 satellites Kuiper qui seront déployés à une altitude de 450 km. Ils gagneront ensuite une orbite à 630 km d'altitude grâce à leur système de propulsion électrique.

Le système Kuiper de première génération comprendra un total de plus de 3 200 satellites en orbite terrestre basse. La moitié des satellites devra être déployée d'ici 2026 et la constellation devrait être complète mi-2029.

Amazon rappelle avoir sécurisé plus de 80 lancements pour le déploiement de cette constellation initiale. Au cours des prochaines années, les équipes de Kuiper et d'ULA réaliseront 7 lancements d'Atlas V et 38 lancements avec la fusée Vulcan Centaur. Une trentaine de lancements supplémentaires sont prévus avec Arianespace (Ariane 6), Blue Origin (New Glenn) et même SpaceX (Falcon 9).

Une grille tarifaire encore inconnue

L'ambition affichée avec Kuiper est de fournir une alternative performante à l'offre existante, notamment celle de Starlink (SpaceX), en proposant un accès rapide et abordable aux communautés du monde entier situées dans des zones dépourvues ou mal desservies par les options traditionnelles d'Internet.

Un modèle très compact de terminal (antenne) Kuiper est pour des débits de jusqu'à 100 Mbit/s, tandis qu'un modèle standard autorise jusqu'à 400 Mbit/s. Le plus grand modèle à jusqu'à 1 Gbit/s s'adresse aux entreprises, aux gouvernements et aux applications de télécommunications.

Amazon n'a pas encore annoncé de tarifs, mais souligne son engagement en faveur d'une politique de prix bas. Une mise en service est attendue dans le courant de cette année.

N.B. : Source images : Amazon.