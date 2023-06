Depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, SpaceX fournit au pays un service d'accès à Internet via Starlink et son réseau de plusieurs milliers de satellites en orbite terrestre basse. Il est également un système de communication de l'armée ukrainienne.

Le département de la Défense des États-Unis a récemment signé un contrat avec SpaceX pour l'achat de terminaux Starlink et leur utilisation en Ukraine. Le Pentagone n'a pas divulgué les termes et le montant du contrat. D'après Bloomberg, il entre dans le cadre du programme Ukraine Security Assistance Initiative.

Ce programme de financement a été mis en place dès juin 2020. À l'époque, il avait été annoncé pour financer des actions de formation, d'équipement et de conseil visant à renforcer la capacité de l'Ukraine à se défendre plus efficacement contre l'agression russe.

Le Pentagone reste discret

" Nous continuons à travailler avec une série de partenaires mondiaux pour garantir que l'Ukraine dispose des capacités satellitaires et de communication résilientes dont elle a besoin. Les communications par satellite constituent une couche vitale du réseau de communication global de l'Ukraine et le département passe un contrat avec Starlink pour des services de ce type ", a indiqué le Pentagone dans un communiqué.

Le département américain de la Défense souligne que pour des raisons de sécurité opérationnelle et compte tenu de la nature critique de tels systèmes, il ne partagera pas d'informations supplémentaires pour le moment.

SpaceX souffle le chaud et le froid

En octobre dernier, Elon Musk, le patron de SpaceX, avait déclaré sur Twitter que son groupe perd environ 20 millions de dollars par mois pour assurer le fonctionnement de Starlink en Ukraine.

" Outre les terminaux, nous devons créer, lancer, maintenir et réapprovisionner les satellites et les stations terrestres, et payer les opérateurs télécoms pour accéder à internet via les passerelles. Nous devons également nous défendre contre les cyberattaques et le brouillage, ce qui devient de plus en plus difficile. "

Dans un autre tweet en début d'année, Elon Musk avait comparé Starlink à l'épine dorsale de la communication de l'Ukraine, en particulier sur " les lignes de front où presque toutes les autres connexions à Internet ont été détruites. " Il avait ajouté : " Nous ne permettrons toutefois pas une escalade du conflit qui pourrait conduire à la troisième guerre mondiale. "

Présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell avait également réagi à des rapports selon lesquels l'Ukraine utiliserait Starlink pour le pilotage de drones et des actions offensives. " Starlink n'a jamais été destiné à être militarisé. […] Pour limiter cette capacité, il y a des choses que nous pouvons faire et que nous avons faites. "

D'après Reuters, Starlink fournissait jusqu'à présent son service Internet à l'Ukraine grâce à des dons privés et un contrat avec une agence américaine pour l'aide à l'étranger.