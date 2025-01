En septembre dernier, United Airlines avait annoncé la signature d'un accord avec Starlink pour une connectivité Wi-Fi en vol. Il avait été présenté comme le plus gros accord du genre, afin de couvrir plus d'un millier d'appareils de la compagnie aérienne au cours des prochaines années.

United Airlines indique désormais qu'elle commencera à tester le Wi-Fi Starlink le mois prochain, tandis que le premier vol commercial équipé décollera au printemps sur un Embraer E-175. United Airlines prévoit d'équiper l'ensemble de sa flotte régionale à deux cabines d'ici la fin de cette année.

Par la suite et avant la fin de cette année 2025, ce sera au tour du premier avion de ligne principal d'United Airlines de voler avec un accès à Internet haut débit sous la houlette de Starlink.

Pour les abonnés MileagePlus

L'accès sera gratuit pour tous les abonnés du programme de fidélité MileagePlus à l'inscription... gratuite. United Airlines met l'accent sur des expériences de divertissement en vol comme des services de streaming, des jeux vidéo et du shopping.

« Nous avons prévu beaucoup de choses pour nos abonnés MileagePlus cette année et l'ajout de Starlink à autant d'avions que possible - aussi vite que possible - est au cœur de tout cela. » United Airlines n'hésite pas à parler d'une révolution de l'expérience en vol et d'une voie ouverte à de nouveaux partenariats.

Starlink dispose d'une offre dédiée à l'Internet haut débit en vol qui mentionne un débit descendant de 40 à 220 Mbit/s et un débit montant de 8 à 25 Mbit /s par terminal, un temps de latence inférieur à 99 ms.

Air France aussi avec Starlink

Rappelons que l'année dernière, Air France avait également parlé d'une révolution de son offre de Wi-Fi à bord grâce à Starlink. Elle doit prendre forme à partir de l'été prochain dans le cadre d'une offre gratuite associée au programme de fidélité Flying Blue. Un compte Flying Blue pourra être créé directement à bord gratuitement.

N.B : Source image : United Airlines (vignette), Air France.