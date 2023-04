Ce 20 avril dernier, la société spatiale d'Elon Musk SpaceX a réussi un exploit en faisant décoller son lanceur le plus lourd, Starship. Si le vaisseau a finalement explosé en l'air après avoir échoué à se séparer des étages de propulsion, SpaceX s'est félicitée d'avoir réussi plusieurs procédures, la plus importante étant de réussir à faire décoller le module.

Un échec qui peut couter cher à SpaceX

Outre le fait que les propulseurs principaux ne se sont pas tous allumés ou ont fonctionné partiellement, le lancement de StarShip a également posé quelques problèmes au niveau du pas de tir. À la place de la fusée git un cratère de près de 7 mètres et l'ont a vu des morceaux de béton, débris métalliques et poussière propulsés à plusieurs kilomètres, détruisant des véhicules stationnés et caméras posées pour immortaliser l'événement.

L'échec de SpaceX fait désormais l'objet d'une enquête fédérale. La FAA, Fédération américaine de l'aviation a lancé une investigation, procédure systématique lorsqu'un vol spatial se solde par la destruction du lanceur.

La FAA mène l'enquête

La FAA cherche ainsi désormais des témoins ou de potentielles victimes. Les dégâts du pas de tir et le peu de mesures adaptées à protéger, contenir ou canaliser les projections seront également pris en compte avec d'éventuelles sanctions ou restrictions. Rappelons que Space X n'avait pas jugé utile de faire appel à un délestage massif d'eau lors de l'allumage des moteurs, ni même installer un réseau de canaux pour rediriger le souffle. L'agence prévoyait un temps l'utilisation d'une plaque métallique refroidie à l'eau, mais celle-ci n'était finalement pas prête à temps.

Le lancement de Starship a occasionné des dégâts jusque dans la ville de Cameron Park située à plusieurs kilomètres. Des habitants ont ainsi rapporté avoir reçu des débris de fusée ainsi que du pas de tir. Situation identique avec Port Isabel, ville située plus au nord... La situation est d'autant plus préoccupante que la zone est sensible puisqu'elle abrite des espèces animales marines protégées.

Le rapport de la FAA pourrait entrainer un report des prochains vols de plusieurs mois, imposer à SpaceX de mettre en place de nouveaux dispositifs de sécurisation du pas de tir ou même envisager d'imposer le déménagement du site. Si SpaceX n'est pas en mesure de proposer des solutions concrètes, il se pourrait ainsi que le projet soit à l'arrêt pour une durée indéterminée.