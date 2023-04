Le lancement de StarShip, le plus gros lanceur spatial développé pour les missions spatiales lointaines se sera soldé par une explosion en l'air lors de la procédure de séparation de l'étage supérieur.

Pour autant, du point de vue de SpaceX et du milieu de l'aérospatial en général, l'opération aura été un succès. Le fait de réussir à faire décoller le lanceur le plus lourd jamais conçu est un exploit et le vaisseau a parfaitement résisté aux conditions extrêmes du décollage, alors qu'une bonne partie des experts s'attendaient à des avaries directement sur le pas de tir.

Starship : le pas de tir lourdement endommagé

Rapidement après le lancement, des vidéos partagées sur la toile évoquaient le nombre impressionnant de débris qui ont été propulsés lors du décollage. Une quantité inhabituelle selon plusieurs témoignages.

Aujourd'hui on prend un peu plus conscience de la situation en apprenant que le pas de tir de SpaceX a été lourdement endommagé par les fusées du lanceur. Le pas de tir de SpaceX au Texas a ainsi subi des dégâts considérables avec des cratères énormes dans le béton, le rendant inutilisable pour le moment.

Les dégradations sont telles qu'il faudra plusieurs mois à SpaceX pour réparer son pas de tir et pouvoir envisager de nouveaux décollages. Actuellement, il se murmure déjà que le calendrier des lancements prévus pourrait être chamboulé. Les prochains tests de StarShip pourraient ainsi avoir du retard, tout comme l'envoi d'astronautes sur la Lune prévus par SpaceX.

Même si StarShip n'a pas explosé au sol, les moteurs surpuissants du lanceur ont créé un cratère énorme au sol. Le site présente un paysage de désolation du fait d'une pluie de débris. Lors du décollage, on a vu des morceaux de béton et de métal s'envoler jusqu'au niveau du nez de StarShip et un nuage de poussière et débris s'est propagé jusqu'à une ville située à plusieurs kilomètres du site.

Plusieurs mois de travail en perspective

Ces dommages pourraient s'expliquer par le choix habituellement en oeuvre pour ce type de lanceur lourd sur lequel SpaceX a fait l'impasse : le largage de grande quantité d'eau synchronisé avec l'allumage des moteurs pour limiter l'effet de la combustion sur le sol et l'émission de poussières ainsi que la dégradation du sol. SpaceX a également fait l'impasse sur les "déflecteurs de jet", ces systèmes de tunnels qui permettent de canaliser les gaz émis et de limiter la propagation des débris.

SpaceX avait prévu une énorme plaque de métal refroidie par eau pour protéger son pas de tir, malheureusement cette dernière n'avait pas été finie à temps. SpaceX admet avoir pensé, à tort, que le site résisterait au test, et qu'il pourrait enchainer plusieurs essais sans réhabilitation majeure...

Rappelons que le SLS, le super lanceur de la NASA avait également occasionné de lourds dégâts en Floride sur son pas de tir pour son vol test avec notamment la dégradation importante des ascenseurs de la tour de lancement.

SpaceX a désormais du pain sur la planche : la société doit déterminer pourquoi plusieurs moteurs n'ont pas ou mal fonctionné et pourquoi les deux étages de la fusée ne se sont pas séparés comme cela était prévu, mais également engager des réparations de son pas de tir, voire envisager de nouvelles solutions lui permettant d'être réutilisé plus rapidement pour de nouveaux essais.