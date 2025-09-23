Le grand retour des astronautes américains sur la Lune risque de se faire désirer plus longtemps que prévu. Initialement attendue pour 2027, la mission lunaire Artemis 3 fait face à des obstacles majeurs.

SpaceNews rapporte qu'un comité de sécurité de la Nasa (Aerospace Safety Advisory Panel) a jeté un pavé dans la mare en estimant que l'alunisseur de SpaceX, une version modifiée du Starship, pourrait ne pas être prêt à temps.

Un calendrier sérieusement menacé

Après une visite des installations de SpaceX à Starbase et des entretiens avec les dirigeants de l'entreprise, des membres du panel, dont d'anciens astronautes, ont partagé leurs conclusions.

Pour Paul Hill, l'un des experts du comité, le constat est clair : « Le calendrier du HLS (ndlr : Human Landing System) est sérieusement menacé et, selon notre estimation, pourrait avoir des années de retard pour un alunissage d'Artemis 3 en 2027 ».

Cette évaluation vient doucher les espoirs d'un respect des délais pour la mission qui doit voir deux astronautes de la Nasa se poser sur la surface de Lune.

Le casse-tête du ravitaillement en orbite

Le principal point de blocage est un défi technologique avec le transfert de propergol cryogénique en orbite. Pour que le Starship puisse atteindre la Lune, il doit d'abord être ravitaillé en carburant une fois dans l'espace, en orbite terrestre basse.

Cette manœuvre, qui consiste à transvaser des carburants à très basse température d'un vaisseau citerne à un autre, n'a jamais été réalisée à cette échelle.

Le développement de la version 3 du Starship, la première capable de réaliser ces opérations, a pris du retard, tout comme la fiabilisation de ses moteurs Raptor. Présidente de SpaceX, Gwynne Shotwell a elle-même reconnu des inquiétudes à ce sujet.

Des doutes qui s'étendent à tout le programme

Le Starship pour la Lune n'est pas la seule source de préoccupation. Le comité d'experts décrit le chemin vers Artemis 3 et les missions suivantes comme « incertain et un peu flou ».

D'autres éléments critiques, comme le développement des nouvelles combinaisons spatiales par l'entreprise Axiom Space, sont également sur des plannings jugés « agressifs ». Si ces éléments ne sont pas livrés à temps, c'est toute l'architecture de la mission qui risque un report significatif, voire pire...

Même si la mission préparatoire Artemis 2, un survol habité de la Lune prévu pour 2026, semble sur les rails, la probabilité que la Nasa officialise un report du retour sur la Lune semble grandir de jour en jour.

N.B. : Source images : SpaceX - Nasa.