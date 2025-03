Un départ du Starship pour Mars à la fin de l'année prochaine avec le robot humanoïde Optimus de Tesla à Bord. C'est ce que vend Elon Musk sur sa plateforme X.

Le fondateur de SpaceX et patron de Tesla ajoute que « si les atterrissages se déroulent bien, alors les atterrissages humains pourraient commencer dès 2029, bien que 2031 soit plus probable ».

Une confirmation d'Elon Musk

Cet objectif ambitieux n'est pas nouveau. En septembre 2024, Elon Musk avait déjà évoqué une échéance à deux ans pour les premières missions du Starship sans équipage vers la planète rouge, et en profitant de la fenêtre de transfert Terre-Mars.

Environ tous les 26 mois, les positions relatives de la Terre et de Mars permettent d'envisager un transfert optimal pour le lancement d'un vaisseau spatial, à savoir un trajet à faible énergie pour utiliser moins de carburant. Le prochain alignement favorable est pour novembre à décembre 2026.

Déjà à l'époque, Elon Musk avait souligné des missions inhabitées dans le but de tester la fiabilité d'un atterrissage intact sur Mars, et le cas échéant de premiers vols habités vers Mars dans quatre ans.

La présence du robot Optimus est désormais en prime. Elle rappelle dans une certaine mesure celle d'une Tesla Roadster en tant que charge utile et placée en orbite autour du Soleil à l'occasion du vol inaugural de Falcon Heavy en février 2018. Il s'agissait surtout d'un coup de pub.

Un Starship qui doit d'abord atteindre l'orbite terrestre

Elon Musk est un habitué des projections très optimistes… à la concrétisation aléatoire dans le temps. D'autant que le Starship doit encore faire ses preuves et un prototype a encore explosé en début de mois lors du huitième vol d'essai orbital. Le booster Super Heavy s'en tire pour sa part avec brio.

Rappelons également que la Nasa est en attente d'une version modifiée du Starship dans le cadre de son programme Artemis et pour renvoyer des astronautes sur la Lune. Un développement complexe avec la capacité d'un ravitaillement en orbite.

Il demeure un certain flou avec les ambitions de voyage vers la Lune grâce au Starship qui sont de plus en plus reléguées au second plan, même si Elon Musk n'a jamais caché que son ambition première est Mars et une hypothétique colonisation. Pour le moment, c'est à se demander s'il ne détourne pas l'attention avec les difficultés rencontrées.