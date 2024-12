Les robots humanoïdes se perfectionnent rapidement et gagnent peu à peu en autonomie. Le Tesla Bot Optimus est l'un des projets en cours pour tenter de créer un automate qui pourrait aussi bien réaliser des tâches répétitives dans un entrepôt que devenir un futur compagnon des humains quand l'IA sera suffisamment développée.

Après avoir tenté de démontrer sa capacité à reconnaître des formes et exercer la dextérité de ses mains robotiques, le robot humanoïde veut prouver qu'il peut se déplacer sur tous types de terrain et pas seulement sur des parcours soigneusement calibrés pour lui.

Daily walks help clear your mind pic.twitter.com/dUsW58trS6 — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) December 9, 2024

Une vidéo diffusée sur le réseau social X le montre en train de déambuler sur un terrain irrégulier fait de sol mouvant et de pentes plus ou moins prononcées. Le robot Tesla Optimus s'y déplace de sa démarche encore un peu saccadée mais se rapprochant petit à petit de la marche humaine.

Se déplacer sur des terrains inconnus

Il sait déjà positionner son centre de gravité en réponse à la pente du parcours et on le voit adapter ses appuis en fonction du terrain pour ne pas tomber. Le moment le plus impressionnant est celui de la descente d'un petit talus pentu sur lequel il perd franchement l'équilibre mais parvient malgré à se rétablir et poursuivre son chemin.

Un humain aurait-il chuté dans les mêmes circonstances ?

Selon Elon Musk et Milan Kovac, responsable d'Optimus Engineering, le robot n'utilise pas de caméra ou de système de visualisation pour se positionner mais fait appel à ses capteurs et ses réseaux neuronaux embarqués pour s'équilibrer, avec des temps d'adaptation de l'ordre de 2 à 3 millisecondes.

Cela donne une capacité à s'adapter à des situations imprévues et à modifier son comportement en conséquence, sans aide extérieure. La vidéo n'est pas sans rappeler celles de Boston Dynamics qui montre régulièrement les progrès de ses robots en matière d'équilibre et de franchissement d'obstacles improbables, avec des gestes de plus en plus rapides et fluides.

Les robots en quête d'autonomie

Difficile d'apprécier jusqu'à quel point le robot Optimus gère seul le franchissement des terrains. Il n'y a en tous les cas pas d'assistance visible pour l'épauler. Les prochaines étapes consisteront à ajouter la vue au robot, ce qui pourrait lui permettre d'anticiper ses mouvements en fonction de l'interprétation de l'environnement pour lui donner une démarché plus souple et naturelle.

Le robot Optimus fait déjà l'objet de tests d'exploitation industrielle sur certains sites de Tesla dans lequels il peut gérer certaines tâches simples mais répétitives. Le rendre indépendant d'une supervision humaine et capable de s'adapter à un environnement changeant constitue le gros défi de son développement.