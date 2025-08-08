L'Italie et SpaceX viennent de conclure un accord qualifié d'historique. L'Agence spatiale italienne (ASI ; Agenzia Spaziale Italiana) s'offre les services de la société d'Elon Musk pour transporter des charges utiles lors des tout premiers vols commerciaux de la fusée géante Starship à destination de Mars.

Un partenariat pour la planète rouge

« Embarquez ! Nous allons sur Mars ! SpaceX propose désormais des services Starship vers la planète rouge. Nous sommes ravis de travailler avec l'Agence spatiale italienne sur cet accord unique en son genre », a réagi Gwynne Shotwell, la présidente et directrice de l'exploitation de SpaceX.

En s'exclamant que « l'Italie s'envole pour Mars ! », Teodoro Valente, le président de l'ASI, souligne le transport par Starship de charges utiles pour recueillir des données scientifiques pendant les missions. « L'Italie continue de jouer un rôle de premier plan dans l'exploration spatiale ! »

Le voyage vers Mars devrait durer environ six mois. Dans un communiqué, l'Agence spatiale italienne précise des charges utiles scientifiques comme une expérience sur la croissance des plantes, une station de surveillance météorologique et un capteur de radiations.

Starship doit encore faire ses preuves

Starship est l'un des projets les plus ambitieux de SpaceX et se retrouve au cœur de la vision d'Elon Musk pour la colonisation de Mars. Reste que pour le moment, la fusée géante voulue entièrement réutilisable bataille avec l'orbite terrestre lors de ses essais, et alors que le dixième est en ligne de mire.

Envisager le long périple vers la planète rouge paraît encore bien audacieux à ce stade. Pas de quoi entamer l'enthousiasme d'Elon Musk pour autant. Il prévoit toujours de premiers lancements vers Mars pour 2026.