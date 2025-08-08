La conquête de Mars est l'un des grands rêves d'Elon Musk et une stratégie de long terme pour sa firme SpaceX. Le miliardaire a déjà détaillé son projet pour rejoindre la planète rouge et y installer par la suite un campement en peaufinant les détails au fil des années.

Le développement du vaisseau spatial Starship est directement relié à ce projet, en plus de ses applications dans le cadre du programme Artemis d'occupation de la Lune par la NASA.

Alors que le dixième vol d'essai va tenter de ne pas exploser en vol durant le mois en cours, Elon Musk avait évoqué en début d'année une première fenêtre possible pour envoyer un premier vaisseau Starship vers Mars.

Optimus à bord de Starship vers Mars, c'est peut-être pour 2026

L'homme d'affaires entend faire d'abord voyager des robots Optimus développés par Tesla, une autre de ses entreprises, avant d'envisager un déplacement avec des humains à bord.

Il indiquait espérer pouvoir réaliser un premier lancement combinant Starship et robot Optimus dès 2026, tout en indiquant une probabilité d'une chance sur deux pour y arriver.

C'est un peu plus tard que ce qu'il prévoyait initialement (2025) mais les ratés des dernières missions d'essai Starship rappellent que toutes les technologies restent à inventer et valider.

Dans un nouveau message sur son réseau social X, il précise sa pensée en évoquant le créneau de novembre / décembre 2026, tout en précisant qu'il reste beaucoup de travail à accomplir avant d'y arriver.

Plus largement, il suggère que les premiers vols vers Mars sans équipage humain interviendront dans les trois ans et demi à venir tandis que les premières missions habitées se joueront dans les cinq à six ans prochains.

Il faut d'abord finaliser Starship

Le milliardaire anticipe que Mars pourrait accueilir un campement permanent dans les 20 à 30 prochaines années. Les fenêtres de 2026 et de 2028 ne sont pas anodines : c'est à ces périodes que la Terre et Mars sont au plus près et joignables en quelques mois de voyage spatial.

SpaceX doit d'abord valider les techniques de remplissage de carburant en orbite qui permettront de créer des stations-service de l'espace indispensables aux expéditions lointaines.

La firme doit aussi confirmer les caractéristiques techniques de son vaisseau spatial et notamment la résistance du bouclier thermique qui a fait l'objet de multiples tests sur les missions précédentes.

L'un des objectifs est de disposer de vaisseaux spatiaux réutilisables plusieurs fois de manière à réduire le coût des missions et accélérer les cadences de lancement. Pour installer une base sur Mars, il faudra pouvoir lancer des centaines de fusées Starship et SpaceX se prépare dès à présent à ce scénario.