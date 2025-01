Le septième vol d'essai du Starship de SpaceX ne s'est pas déroulé comme prévu. Le décollage a été une réussite, de même que la séparation des étages et la capture du booster Super Heavy par la tour de lancement lors de son atterrissage. Alors qu'il tentait d'atteindre l'orbite, le Starship a par contre explosé en vol.

En raison de cette explosion, la Federal Aviation Administration (FAA) a brièvement ralenti et détourné des avions autour de la zone de chute des débris. La FAA indique qu'aucun blessé n'a été signalé et que les dégâts matériels sont minimes.

La FAA travaille avec SpaceX et les autorités compétentes pour confirmer des rapports faisant état de dégâts sur des biens dans les îles Turques-et-Caïques. Ces îles dans les Caraïbes sont situées à environ 2 500 kilomètres de la base de lancement de SpaceX à Boca Chica au Texas.

Un nouveau feu vert de la FAA à obtenir

Sans grande surprise, la Federal Aviation Administration demande à SpaceX de mener une enquête sur l'incident. Ce genre d'enquête a pour but d'améliorer la sécurité publique, de déterminer la cause de l'incident et d'identifier les mesures correctives à prendre pour éviter qu'il ne se reproduise.

La FAA devra approuver le rapport final de SpaceX, ce qui comprend également les mesures correctrices. Elle écrit : « Un retour en vol est basé sur la détermination par la FAA que tout système, processus ou procédure liée à l'accident n'affecte pas la sécurité publique. »

Elon Musk reste optimiste

Suite à l'explosion, Elon Musk a considéré un succès d'un quart du vol de Starship, en soulignant que l'amélioration des performances du bouclier thermique et le distributeur de charge utile n'ont pas pu être testés. Il s'agissait d'une nouvelle version du Starship bénéficiant aussi d'une augmentation du volume de propergol.

Pour le patron et fondateur de SpaceX, une explication possible est une fuite d'oxygène / carburant. Il se montre confiant concernant la possibilité d'effectuer un autre vol d'essai de Starship dès le mois prochain. Reste que l'aval de la FAA est incontournable.