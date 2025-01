Depuis la Starbase à Boca Chica au Texas, SpaceX a procédé au septième vol d'essai orbital du Starship qui pour l'occasion était dans une version améliorée. Propulsé par les 33 moteurs Raptor du premier étage Super Heavy, Starship a décollé avec succès et son ascension a été nominale.

Après la séparation à chaud des deux étages, le booster a entamé sa manœuvre de retour vers le site de lancement avec des moteurs Raptor rallumés comme prévu par la suite, tandis que le Starship a allumé ses six moteurs Raptor pour poursuivre son ascension vers l'espace.

Près de 7 minutes après le décollage, SpaceX a réédité l'exploit du cinquième vol d'essai du Starship en capturant le premier étage avec les bras mécaniques de la tour de lancement avant qu'il ne touche le sol. L'enthousiasme légitime pour ce type d'atterrissage unique en son genre a toutefois été rapidement douché.

Mechazilla has caught the Super Heavy booster! pic.twitter.com/aq91TloYzY — SpaceX (@SpaceX) January 16, 2025

Starship a explosé

Dans son ascension vers l'espace (une frontière franchie) et alors qu'elle touchait à sa fin, Starship a connu une anomalie de propulsion. Après 8 minutes et demie de vol, le contact avec Starship a été perdu. « Les premières données indiquent qu'un incendie s'est déclaré dans la partie arrière du vaisseau, ce qui a conduit à un désassemblage rapide et imprévu », indique SpaceX.

Autrement dit, Starship a explosé en vol. SpaceX souligne que tous les débris ayant survécu à la désintégration sont censés être tombés dans la zone de danger désignée à cet effet. La Federal Aviation Administration (FAA) précise avoir brièvement ralenti et détourné des avions autour de la zone de chute des débris.

“Starship experienced rapid unscheduled disassembly” pic.twitter.com/GAN6SXJTQ7 — David Leavitt ???‍♂️? (@David_Leavitt) January 16, 2025

Patron de SpaceX, Elon Musk évoque une probable fuite d'oxygène et pense déjà à des mesures qui pourront être prises. « Pour le moment, rien ne suggère de repousser le prochain lancement au-delà du mois prochain. »

Un succès pour 25 % du vol de Starship

Pour le septième vol d'essai de Starship, Elon Musk retient le succès complet du vol du booster, tandis qu'il considère que 25 % du vol du Starship a été réussi, ce qui comprend des moteurs à plus forte poussée et de nouveaux volets à l'avant.

« L'amélioration des performances du bouclier thermique était la seule chose importante qui n'a pas été testée, avec le distributeur de charge utile. » SpaceX avait prévu de déployer une dizaine de simulateurs de satellites Starlink ayant une taille et une masse similaires aux satellites Starlink V3.

« Comme toujours, le succès vient de ce que nous apprenons, et cet essai en vol nous aidera à améliorer la fiabilité de Starship alors que SpaceX cherche à rendre la vie multiplanétaire », écrit SpaceX. Attention toutefois à ne pas trop jouer avec la patience de la Nasa pour son programme Artemis…