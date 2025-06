Mercredi 18 juin vers 23h (heure locale), un prototype de l'étage supérieur de la fusée Starship a été complètement détruit dans une violente explosion sur le site de Starbase de SpaceX au Texas.

Cet incident est une déconvenue supplémentaire pour l'ambitieux programme spatial porté par Elon Musk qui vise à terme la colonisation de la planète Mars.

Une destruction avant même le démarrage

L'incident s'est produit sur une aire d'essai distincte du pas de tir orbital. Dénommé Ship 36, le Starship se préparait pour un test statique (essai à feu statique) où les moteurs sont allumés brièvement, tandis que la fusée reste clouée au sol.

L'anomalie a eu lieu pendant le chargement des ergols, le méthane et l'oxygène liquides, et donc avant même que les six moteurs Raptor ne soient mis à feu. SpaceX a rapidement communiqué sur l'événement, confirmant qu'aucun blessé n'était à déplorer.

L'entreprise d'Elon Musk déclare : « Le Starship qui se préparait pour le dixième vol d'essai a subi une anomalie majeure alors qu'il se trouvait sur un banc d'essai à Starbase. Une zone de sécurité autour du site a été maintenue tout au long de l'opération et tout le personnel est en sécurité et recensé. »

La malédiction de l'étage supérieur

Cette explosion vient confirmer une tendance inquiétante pour l'étage supérieur du Starship. C'est en effet le même élément qui a été perdu lors des trois derniers vols d'essai, en janvier, mars et mai de cette année.

Sur les vols 7 et 8 (Flight 7 et Flight 8), sa désintégration est survenue moins de dix minutes après le décollage. Le vol 9 ( Flight 9) a mieux réussi, mais le contact a été perdu avec le Starship après environ 45 minutes de vol.

À l'inverse, le premier étage et booster Super Heavy a montré une bien meilleure fiabilité, réussissant même des retours spectaculaires vers sa base.

Quel impact pour la conquête spatiale ?

Chaque échec retarde un peu plus le calendrier déjà serré de SpaceX. Le dixième vol d'essai, qui était pressenti pour la fin du mois de juin, est désormais reporté à une date inconnue. Ce contretemps a des répercussions directes sur des projets d'envergure.

Le Starship est un élément central du programme Artemis de la Nasa, qui compte dessus pour déposer des astronautes sur la Lune dès 2027. Au-delà de la Lune, c'est bien la vision martienne d'Elon Musk qui est en jeu, lui qui espérait pouvoir envoyer plusieurs vols vers la planète rouge... à l'horizon 2026.

N.B. : Source images : NASASpaceflight.