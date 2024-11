C'est en présence de Donald Trump aux côtés d'Elon Musk que SpaceX a procédé au 6e vol d'essai orbital de Starship. Sur une trajectoire suborbitale, le plan de vol de cet IFT-6 (Integrated Flight Test 6) avait un profil similaire au vol d'essai précédent couronné de succès.

L'IFT-5 avait été particulièrement spectaculaire en raison de l'atterrissage du booster Super Heavy rattrapé par les bras mécaniques de la tour de lancement, juste avant de toucher le sol. Un exploit qui n'a pas été réédité lors de l'IFT-6.

Après un décollage avec les 33 moteurs Raptor allumés, une ascension nominale et la séparation des deux étages, Super Heavy a entamé son retour vers le site Starbase à Boca Chica au Texas. Pendant cette phase, SpaceX indique que des contrôles automatisés de l'état du matériel critique de la tour de lancement et de capture ont déclenché l'abandon de la tentative de capture en vol.

Un petit revers avec Super Heavy

Le booster a ainsi exécuté une manœuvre de dérivation pré-planifiée et l'atterrissage s'est transformé en un amerrissage dans le golfe du Mexique. Un amerrissage en douceur qui a été suivi d'une désintégration lorsque Super Heavy s'est couché dans l'eau.

Super Heavy initiates its landing burn and softly splashes down in the Gulf of Mexico pic.twitter.com/BZ3Az4GssC — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

Compte tenu de ce qui avait été réalisé avec Super Heavy pendant l'IFT-5, c'est un revers pour SpaceX. Reste que le booster a bel et bien permis de placer Starship sur une trajectoire suborbitale. Lors de son court voyage dans l'espace… et avec une banane en peluche suspendue à des fils à l'intérieur comme indicateur d'apesanteur, l'étage supérieur est parvenu à rallumer un seul de ses six moteurs Raptor.

SpaceX souligne à ce titre une démonstration des capacités requises pour une mise à feu avant de commencer des missions orbitales complètes. Ce succès enregistré est d'importance pour la désorbitation du Starship et une rentrée contrôlée dans l'atmosphère. De quoi laisser entrevoir une mise en orbite lors du septième vol d'essai.

Starship a réussi sa rentrée dans l'atmosphère et sa manœuvre de flip, de même qu'une mise à feu avant son amerrissage en douceur dans l'océan Indien. Contrairement à Super Heavy, il n'était pas initialement prévu un atterrissage du Starship lors de ce 6e vol d'essai.

Splashdown confirmed! Congratulations to the entire SpaceX team on an exciting sixth flight test of Starship! pic.twitter.com/bf98Va9qmL — SpaceX (@SpaceX) November 19, 2024

Un vol d'essai jugé concluant par SpaceX

" Avec les données et les enseignements de vol comme principale charge utile, le sixième vol d'essai de Starship a une fois de plus été concluant. Les leçons apprises rendront directement l'ensemble du système Starship plus fiable, à mesure que nous nous rapprochons d'une réutilisation complète et rapide ", déclare SpaceX.

SpaceX souligne notamment les données d'expériences de protection thermique, le vol à des vitesses subsoniques et à un angle d'attaque plus agressif. Elon Musk insiste pour sa part sur un bouclier thermique entièrement et immédiatement réutilisable qui est " le plus grand défi technologique encore à relever pour Starship. "

" Il faut pouvoir faire atterrir le vaisseau, le remplir d'ergols et le faire décoller immédiatement, sans remise à neuf ni inspection laborieuse. C'est l'épreuve de vérité. "

L'IFT-6 était l'ultime vol de la version initiale du Starship. À partir de l'IFT-7, des améliorations concerneront le design des volets avant, de plus grands réservoirs de propulseur, des tuiles thermiques plus récentes et des couches de protection thermique secondaires de dernière génération.