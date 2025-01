Le 17 décembre dernier, la Federal Aviation Administration (FAA) a accordé à SpaceX une licence de lancement pour le prochain vol d'essai orbital du Starship.

Dans l'absolu, SpaceX pourra procéder à un nouveau test comprenant le lancement depuis Boca Chica au Texas, une tentative de récupération du booster Super Heavy par la tour de lancement et un amerrissage du Starship dans l'océan Indien.

Pour sa licence avec modification, la FAA avait souligné une publication bien en avance sur la date de lancement de ce qui constituera le septième vol d'essai orbital du Starship. À en croire Elon Musk, il devrait avoir lieu le 10 janvier 2025.

L'exploit du cinquième vol à rééditer

C'est lors du cinquième vol d'essai que l'exploit de faire atterrir l'imposant booster et de le rattraper par les bras mécaniques de la tour de lancement avant de toucher le sol avait été réalisé. En raison de conditions jugées défavorables, une même tentative avait été annulée lors du sixième vol d'essai.

Un succès notable enregistré a par contre été de rallumer un moteur Raptor sur les six du Starship lors de son court voyage dans l'espace. SpaceX a ainsi souligné une démonstration des capacités requises pour une mise à feu avant de commencer des missions orbitales complètes, jusqu'à la désorbitation et une rentrée contrôlée dans l'atmosphère.

Pour le fondateur et patron de SpaceX, le plus grand défi technologique encore à relever pour Starship est un bouclier thermique entièrement et immédiatement réutilisable.

Une nouvelle version du Starship

Le septième vol d'essai du Starship marquera la mise en pratique d'améliorations du design des volets avant, de plus grands réservoirs de propulseur, des tuiles thermiques plus récentes et des couches de protection thermique secondaires de dernière génération.

Il s'agira en fait du premier vol d'une version Bloc 2 (ou Block 2) du Starship, tandis que le booster Super Heavy sera toujours dans une version Bloc 1.