Très attendu après deux premiers essais à la saveur amère et ponctués par des explosions, le troisième vol d'essai de Starship vient d'avoir lieu. Ce n'est pas encore parfait pour la fusée géante de SpaceX, même si la première impression donnée est celle d'un succès pour ce vol d'essai qui a atteint l'espace sur la trajectoire suborbitale recherchée.

Administrateur de la Nasa, Bill Nelson n'hésite pas à parler d'un vol d'essai réussi et adresse ses félicitations à SpaceX. " Ensemble, nous avançons à grands pas grâce à Artemis pour ramener l'humanité sur la Lune, puis vers Mars. "

C'était assurément du très grand spectacle avec les splendides vues obtenues grâce aux caméras embarquées. Le plasma avec la rentrée atmosphérique de Starship a été épique. La mauvaise nouvelle est que Starship n'a pas survécu à cette rentrée atmosphérique. Le contact a été perdu à environ 65 km d'altitude.

Starship re-entering Earth's atmosphere. Views through the plasma pic.twitter.com/HEQX4eEHWH — SpaceX (@SpaceX) March 14, 2024

Assurément de gros progrès

Un autre échec est l'amerrissage non contrôlé du booster Super Heavy qui n'a pas été en mesure de rallumer certains moteurs. Sur la check-list, il manque également la démonstration d'un rallumage de moteur Raptor de Starship dans l'espace.

Pour le reste, de nombreuses étapes ont été franchies et validées. Parmi les plus critiques et hormis le décollage lui-même, il y a eu la résistance au point de pression dynamique maximale (Max-Q) et la séparation à chaud entre les deux étages.

SpaceX a pu tester l'ouverture et la fermeture de la porte de charge utile de Starship, procéder à une démonstration de transfert de propergol pendant la phase d'ascension de l'étage supérieur. Certains aspects de ce troisième vol d'essai de Starship demanderont évidemment une analyse approfondie.

Elon Musk est resté relativement sobre

" Starship a atteint la vitesse orbitale ", a notamment commenté Elon Musk après le décollage du vol d'essai. Le fondateur de SpaceX a lâché quelques phrases du type " Starship rendra la vie multiplanétaire " et " Starship emmènera l'humanité sur Mars. "

Starship a atteint plus de 230 km d'altitude

" Joyeux anniversaire à SpaceX ! Quelle journée ! Un immense bravo à toute l'équipe pour cette journée incroyable ", a déclaré Gwynne Shotwell, la présidente et directrice générale de SpaceX. La société célèbre son 22e anniversaire.