On commence avec la station électrique portable LANPWR 12V 100Ah 1280W.

La batterie LiFePO4 offre une durée de vie exceptionnelle avec plus de 4 000 cycles.



Elle est conçue pour être connectée en parallèle et en série, permettant une augmentation de la capacité et de la tension. Vous pouvez connecter jusqu'à 4 batteries identiques en série pour atteindre 48V et plusieurs batteries en parallèle, avec une recommandation maximale de 4 connexions en parallèle. Cela permet d'atteindre une capacité maximale de 400 Ah et une tension plus élevée (24V, 36V, 48V).

La station est équipée d'un système de gestion BMS de 100A qui protège contre la surcharge, la décharge excessive, les courants élevés et les courts-circuits. Elle dispose d'un taux d'autodécharge très faible et d'une protection contre les hautes températures, empêchant la charge au-dessus de 50°C. Elle est également certifiée IP65.

La station électrique portable LANPWR 12V 100Ah 1280W est disponible en précommande à 211,35 € avec le code BGa0a162 sur Banggood. Livraison gratuite depuis l'UE estimée au 8 juillet.





