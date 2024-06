On commence avec l'écran PC gaming Acer Nitro QG241YM3BMIIPX.

D'une taille de 23,8 pouces, il dispose d'une dalle IPS Full HD avec une résolution de 1920 x 1080 pixels. Il est compatible avec FreeSync Premium et prend en charge la technologie HDR10. Avec un taux de rafraîchissement de 180 Hz et un temps de réponse ultra-rapide de 0,5 ms, il offre une expérience de jeu fluide et réactive.

L'écran est équipé de deux ports HDMI 2.0 et d'un port DisplayPort 1.2.

L'écran PC gaming Acer Nitro QG241YM3BMIIPX est en promotion à 139,99 € au lieu de 179,99 €, soit une remise de 22 % sur la Fnac. La livraison est gratuite.



On continue avec l'aspirateur robot Xiaomi E12.

Il offre une aspiration de 4 000 Pa, garantissant un nettoyage efficace en un seul passage. Sa planification intelligente des parcours et son itinéraire en zigzag augmentent l'efficacité du nettoyage. Le robot propose également des notifications vocales en temps réel pour suivre l'avancement du nettoyage.

Le réservoir d'eau ajuste le débit en fonction des différents types de sol, évitant ainsi de trop mouiller les surfaces. Il offre quatre niveaux d'aspiration réglables pour nettoyer facilement les débris et la poussière avec une autonomie de batterie de 110 minutes en mode standard.

Grâce à sa combinaison de plusieurs capteurs, le E12 assure une navigation sécurisée et efficace, même dans les espaces restreints. La triple filtration empêche la poussière de se disperser dans l'air, tandis que la brosse principale en caoutchouc reste proche de la surface pour un nettoyage en profondeur.

Avec l'application, vous pouvez planifier le nettoyage, régler les niveaux de nettoyage et surveiller en temps réel les tâches de nettoyage.

L'aspirateur robot Xiaomi E12 est en ce moment à 99,99 € au lieu de 199,99 €, soit une remise de 50 % sur le site officiel Xiaomi. Si vous êtes nouveau client, un coupon de -15 € vous est en plus offert.



Enfin, on termine notre top 3 avec le Samsung SmartTag 2.

Conçu pour garder un œil sur vos objets personnels, il s'accroche facilement à un trousseau de clés grâce à son format compact et offre 500 jours d'autonomie (jusqu'à 700 jours en mode économie d'énergie).

Certifié IP67, il est résistant aux intempéries et peut retrouver vos objets même s'ils ont été immergés dans l'eau ou salis par de la boue. De plus, ses fonctionnalités IoT paramétrables via l'application SmartThings permettent d'automatiser des tâches à la maison.

Une fois le SmartTag2 enregistré, l'application SmartThings vous indique l'emplacement de vos objets et grâce à la recherche à proximité, vous pouvez suivre les indications sur votre smartphone pour localiser précisément votre objet. Si vous ne le voyez toujours pas, faites sonner le Galaxy SmartTag2 à distance.

En cas de perte réelle, le Mode Perdu du SmartTag2 vous vient en aide. Activé, ce mode permet à d'autres utilisateurs de smartphones Galaxy de lire les informations de contact et le message que vous avez enregistrés grâce à la technologie NFC. Ainsi, si quelqu'un trouve votre objet, il pourra vous contacter facilement pour vous le rendre.

Le Samsung SmartTag 2 est proposé à 26,02 € au lieu de 39,99 € (prix officiel), soit une remise de 35 % sur Amazon.



